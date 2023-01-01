الأحد 01 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

مواعيد صرف مرتبات شهر يناير 2023

صرف المرتبات
صرف المرتبات

مع بداية شهر يناير 2023 وازدادت عمليات البحث بمحرك "جوجل" الشهير، من قبل العديد من الموظفين حول مواعيد صرف مرتبات شهر يناير 2023.

وتحرص وزارة المالية على الإعلان عن موعد صرف مرتبات الوزارات والهيئات والجهات بالدولة، ونقدم لكم من خلال هذه السطور مواعيد صرف مرتبات شهر يناير 2023:

موعد صرف مرتبات شهر يناير ٢٠٢٣

أعلنت وزارة المالية المصرية، عن موعد صرف مرتبات شهر يناير 2023، وذلك لكافة العاملين في الجهاز الإداري للدولة، حيث أنه تم تحديدها ليبدأ موظفي الدولة في صرف مرتباتهم يوم الخميس الموافق 22 يناير عام 2023 القادم.

وتستمر مواعيد صرف المرتبات حتى يوم 28 من شهر يناير القادم، حيث يستطيع جميع الموظفين بالحصول على رواتبهم بالكامل قبل نهاية الشهر، حيث يتم مد صرف المرتبات لأكثر من يوم تفادي للزحام على الماكينات الصراف الآلي والمؤسسات والهيئات المختلفة.

ويحصل الموظفين بالدولة على مرتباتهم بالزيادة الجديدة التي أقرتها الحكومة خلال شهر نوفمبر الماضي، وكذلك تطبيق الزيادات السنوية ببعض الجهات، وذلك للمساعدة على مواكبة الأحداث وارتفاع أسعار جميع المنتجات والسلع الغذائية المختلفة.

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جدول صرف مرتبات شهر يناير 2023 بعد الزيادات الجديدة

-مرتب شهر يناير 2023 للدرجة الممتازة 9000 جنيه شهريًا.

-مرتب شهر يناير 2023 للدرجة العالية 6600 جنيه شهريًا.

-مرتب يناير 2023 لدرجة مدير عام 5400 جنيه شهريًا.

-مرتب شهر يناير 2023 للدرجة الأولي 4800 جنيه.

-مرتب شهر يناير 2023 للدرجة الثانية 4200 جنيه.

-مرتب شهر يناير 2023 للدرجة الثالثة 3720 جنيهًا.

-مرتب شهر يناير 2023 للدرجة الرابعة 3480 جنيهًا.

-مرتب شهر يناير 2023 للدرجة الخامسة 3240 جنيهًا.

-مرتب شهر يناير 2023 للدرجة السادسة 3000 جنيه.

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