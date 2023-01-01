الأحد 01 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

حائزة على جائزة «غرامى».. وفاة المغنية أنيتا بوينتر عن 74 عامًا

أنيتا بوينتر
أنيتا بوينتر

توفيت المغنية الحائزة على جائزة "غرامي" أنيتا بوينتر، السبت، عن عمر يناهز 74 عاماً بعد صراع مع مرض السرطان، على ما أعلن مكتبها الإعلامي.

وأسست الراحلة مع شقيقتيها جون وروث فرقة "ذي بوينتر سيسترز" (The Pointer Sisters) التي أصدرت أول ألبوم لها عام 1973، وفازت خلال مسيرتها بثلاث جوائز "غرامي".

ومن أبرز الأغنيات التي عُرفت بها أنيتا عالمياً "آم سو إكسايتد" (I'm So Excited) و"جامب" (Jump) و"فاير" (Fire).

 

تفاصيل وفاة أنيتا بوينتر

وكتب روجر نيل عبر إنستجرام: "يحزنني أن أعلمكم بوفاة أنيتا بونتر من فرقة +ذي بوينتر سيسترز+ بعد معركة بطولية مع السرطان".

وأوضح نيل لشبكة "سي إن إن" أنها توفيت ليلة رأس السنة في منزلها في لوس أنجليس حيث كانت محاطة بأسرتها.

أما عائلة بوينتر فأصدرت بياناً أعربت فيه عن "فائق ألحزن" لرحيل أنيتا، مضيفة "ما يواسينا أنها باتت ترقد بسلام مع ابنتها جادا وشقيقتيها جون وبوني".

أنيتا بوينتر بوينتر غرامي ذي بوينتر سيسترز The Pointer Sisters آم سو إكسايتد

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وائل لطفي

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