تحرير 183 محضرًا تموينيًا وضبط مصنع مخللات دون ترخيص فى المنوفية

تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، باستمرار تكثيف الحملات التموينية، وتشديد الرقابة علي الأسواق والمخابز والمحال التجارية بنطاق المحافظة لضبط الأسعار ومحاربة الغلاء واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

كشف المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، عن قيام عدة حملات تموينية اليوم الأحد 1 يناير 2023 بمختلف مراكز ومدن المحافظة لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار، وأسفرت عن تحرير (183) محضرًا تموينيًا متنوعًا منها (79) محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة، و(104) محاضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر والبيع بأزيد من السعر الرسمي وكذا مخالفات أخرى.

وأضاف "الجمال" أنه من أبرز القضايا التى تم ضبطها، تحرير محضرين جنح مركز السادات ضد صاحب ثلاجة لحفظ اللحوم المجمدة بناحية كفر داود لإدارة النشاط بدون ترخيص وضبط (1) طن و410 كجم لحوم وفراخ مجمدة مجهولة المصدر وكذا عدم الإعلان عن الأسعار بهدف البيع بأزيد من السعر الرسمي المتداول بالأسواق، وآخر ضد صاحب مصنع للصناعات الغذائية (مخللات) لإدارة النشاط دون ترخيص بناحية منطقة المطورين، والتحفظ علي (20) طن مخللات مجهولة المصدر.

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع الإدارات التموينية بالمراكز فى شن الحملات التفتيشية لمراقبة الأسواق وضبط أسعار واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، مؤكدًا أن الدولة بكل أجهزتها تسعى إلى الحفاظ على استقرار توافر السلع للمواطنين وعدم السماح بالمغالاة حفاظًا على حقوق المواطنين.