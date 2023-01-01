الأحد 01 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تحرير 183 محضرًا تموينيًا وضبط مصنع مخللات دون ترخيص فى المنوفية

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، باستمرار تكثيف الحملات التموينية، وتشديد الرقابة علي الأسواق والمخابز والمحال التجارية بنطاق المحافظة لضبط الأسعار ومحاربة الغلاء واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

كشف المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، عن قيام عدة حملات تموينية اليوم الأحد 1 يناير 2023 بمختلف مراكز ومدن المحافظة لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار، وأسفرت عن تحرير (183) محضرًا تموينيًا متنوعًا منها (79) محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة، و(104) محاضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر والبيع بأزيد من السعر الرسمي وكذا مخالفات أخرى.

وأضاف "الجمال" أنه من أبرز القضايا التى تم ضبطها، تحرير محضرين جنح مركز السادات ضد صاحب ثلاجة لحفظ اللحوم المجمدة بناحية كفر داود لإدارة النشاط بدون ترخيص وضبط (1) طن و410 كجم لحوم وفراخ مجمدة مجهولة المصدر وكذا عدم الإعلان عن الأسعار بهدف البيع بأزيد من السعر الرسمي المتداول بالأسواق، وآخر ضد صاحب مصنع  للصناعات الغذائية (مخللات) لإدارة النشاط دون ترخيص بناحية منطقة المطورين، والتحفظ علي (20) طن مخللات مجهولة المصدر.

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع الإدارات التموينية بالمراكز فى شن الحملات التفتيشية لمراقبة الأسواق وضبط أسعار واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، مؤكدًا أن الدولة بكل أجهزتها تسعى إلى الحفاظ على استقرار توافر السلع للمواطنين وعدم السماح بالمغالاة حفاظًا على حقوق المواطنين.

إتخاذ الإجراءات القانونية اتخاذ الإجراءات استمرار التموين والتجارة الداخلية التفتيش التموين والتجارة الحملات التفتيشية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان

الأكثر قراءة

القبض على الشاب والفتاة مرتكبى الفعل الفاضح أعلى كوبرى بالقاهرة

موعد إعادة برنامج منى الشاذلى حلقة الفنان محمد رمضان

محافظ المنوفية: 36 مليار جنيه استثمارات بالمشروعات المنفذة بالمحافظة خلال 2014/2023

رئيس جامعة المنوفية يتابع سير امتحانات الفصل الدراسى الأول

محافظ المنوفية يلتقى عددًا من الحالات الإنسانية ويوجه بصرف مساعدات لهم

إصابة طفلين وآخر فى انقلاب سيارة على «صحراوى سوهاج»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

تزييف الثقافة

ماجد حبته

متفائلون فى عالم متشائم

د. منى حلمى

تعدد الرجال والقلب واحد

د.كريمة الحفناوى

القمة الصينية العربية

مؤمن المحمدي

المدينة الفاضلة أغلى من 20 جنيهًا

محمد عبدالعزيز

القاهرة.. صوت وصورة ورؤية (1-3)

صفاء النجار

أحمد عبدالمعطى حجازى.. وقفات قاطعة وفواصل براح «2-3»

سارة شريف

إشارات من الاتحاد الأوروبى

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

لبنان.. زورق حربى إسرائيلى يخرق المياه الإقليمية اللبنانية

بن زايد يدعو نتنياهو وزوجته إلى زيارة الإمارات

نتنياهو يهاجم الأمم المتحدة: قرارها ليس ملزمًا لإسرائيل