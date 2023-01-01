محافظ المنوفية: 36 مليار جنيه استثمارات بالمشروعات المنفذة بالمحافظة خلال 2014/2023

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية حرصه منذ تولى حقيبة المحافظة على زيادة الاعتمادات المالية المخصصة في مشروع الموازنة العامة للدولة من خلال وضع الرؤي والخطط التي تستهدف رضاء المواطن، حيث شهدت الأعوام الثلاثة الأخيرة مضاعفة حجم الاستثمارات مقارنة بالأعوام السابقة.

وأشار إلى أن إجمالي حجم الاستثمارات التي ضختها الدولة المصرية بالقطاعات الخدمية في المحافظة خلال الفترة من 2014 وحتى 2023 بلغت (36 مليار جنيه)، لتطوير مشروعات البنية التحتية والاستثمارية بكافة القطاعات الخدمية والتنموية، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للوصول لأعلى معدلات الإنجاز والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح محافظ المنوفية أنه قد بلغ جملة الاستثمارات خلال الفترة من 2022/2023 (مليار و820 مليون جنيه).

ففي مجال الطرق بلغت جملة الاستثمارات 9 مليار و318 مليون جنيه خلال الفترة 2014/2023.

في إطار خطة الدولة المصرية الشاملة للنهوض بالبنية التحتية والاساسية ، شهدت محافظة المنوفية طفرة كبيرة في قطاع الطرق لم تشهدها من قبل منذ سنوات طويلة ، فقد تجاوزت جملة الاستثمارات بهذا القطاع (9) مليار جنيه، ومنها رصف الطرق والكباري والممولة بالتنسيق مع ( وزارة النقل (7) مليار و277 ألف جنيه - والخطة الاستثمارية ( 1) مليار و146 ألف جنيه -وصندوق تطوير المناطق الحضرية (336) مليون جنيه - ووزارة التنمية المحلية ( 236) مليون جنيه - ورد الشيء لأصله (250) مليون جنيه - ومشاركة مجتمعية (67) مليون جنيه - ومنحة بنك الاستثمار الأوروبي (6) مليون جنيه).

ومن أهم الطرق الرئيسية :- المنفذة بالتنسيق مع المحافظة ووزارة النقل " الهيئة العامة للطرق والكبارى" بجملة استثمارات بلغت 7 مليارات و277مليون جنيه ومنها إنشاء كوبرى طوخ طنبشا العلوى بطول 800 متر وبتكلفة 173,7 مليون جنيه.

كما تم توسعة ورفع كفاءة طريق القاهرة – إسكندرية الزراعى المسافة من بنها – حتى بركة السبع – إتجاه إسكندرية بطول 15كم بتكلفة (173.7) مليون جنيه، ورصف الدائرى الإقليمى قطاع واحد بطول 6.4كم وبتكلفة (751) مليون جنيه.وانشاء كوبرى عرب وأجهور الرمل بطول 1.5 بتكلفة (150) مليون جنيه.

كما تم رفع كفاءة وإعادة رصف طريق الباجور القناطر الخيرية بطول 33كم وبتكلفة (131) مليون جنيه، والطريق الدائرى الإقليمى قطاع 2 بطول 9.4كم وبتكلفة مليار و200 مليون جنيه ومشروع إنشاء كوبرى علوى على مزلقان قويسنا بطول 975 متر وبتكلفة (136.6) مليون جنيه.

كما تم تقوية ورصف ورفع كفاءة الطريق السريع شبين الكوم - الباجور - القناطر بطول 12كم وبتكلفة (21,9) مليون جنيه، والطريق الدائرى الإقليمى قطاع 3 بطول 13كم وبتكلفة مليار و800 مليون جنيه الدائرى الإقليمى قطاع (4) بطول 6كم وبتكلفة (850) مليون جنيه

و توسيع وتطوير ورفع كفاءة الطريق الزراعى فى المسافة من بركة السبع حتى بنها بطول 18كم وبتكلفة (138) مليون جنيه، ورفع كفاءة وإعادة رصف طريق سنتريس - أشمون بطول 8 كم وبتكلفة (5) مليون جنيه، وإزدواج طريق التوفيقية الخطاطبة من كوبرى طملاى حتى كوبرى كفر داود بطول 7 كم وبتكلفة (81.8 مليون جنيه).

مليار و146 مليون جنيه حجم مشروعات الرصف خلال الفترة من 2014-2023

اهتمت محافظة المنوفية بتطبيق الأهداف الاستراتيجية للدولة في تطوير شبكة الطرق الداخلية والطر ق المحلية التي تربط بين المراكز الإدارية بالمحافظة ، وقد بلغ جملة الاعتمادات المخصصة للرصف (مليار و146 مليون جنيه ) خلال الفترة من 2014 حتى 2023.

- حيث تم تنفيذ رصف إنشائي وإعادة رصف حوالى 300كم " طرق محلية وشوارع داخل المدن ومداخل القرى "(رد الشىء لأصله ) بلغت الإستثمارات 250 مليون جنيه

حيث تم استخدام أرصدة رد الشىء لأصله في تنفيذ مشروعات رصف بدائرة المحافظة بطول حوالى 170كم.

الخطة العاجلة للرصف 2020/2021 بجملة استثمارات ( 236) مليون جنيه

قامت محافظة المنوفية بالتنسيق التام وبتمويل وزارة التنمية المحلية وتنفيذ الهيئة العامة للطرق والكباري برصف (115) كم بعدد (20) طريق محلى يربط بين مراكز ومدن المحافظة، ورصف (5) كم بشوارع رئيسية حيوية بعاصمة المحافظة ( شارع محطة عاطف السادات ، شارع مزلقان العبد حتى طريق الماى ، محور حضانة الفاروق) .

وفيما يخص قطاع الطرق والنقل خلال عام 2022/2023 بلغت جملة الاستثمارات (260مليون و201أف جنيه)

تم رصف طرق محلية ورصف داخل المدن والقرى بطول 143.662 كم تقريباً بتكلفة استثمارية تجاوزت (260) مليون جنيه.