الأحد 01 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

وزير قطاع الأعمال العام يتفقد شركة النحاس المصرية بالإسكندرية

من الحدث
من الحدث

خلال جولته الميدانية بمدينة الإسكندرية، قام المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، بزيارة مفاجئة إلى شركة النحاس المصرية، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية.

وتفقد الوزير قطاعات الإنتاج بالشركة، ومنها قطاع درفلة وإنتاج الألومنيوم، وتابع مراحل العملية الإنتاجية بداية من وصول الخام إلى أفران الصهر وصولًا إلى المنتج النهائي.

كما اجتمع بأطقم العمل المتواجدة بالشركة لاستعراض معدلات الإنتاج خلال الفترة السابقة وحجم المبيعات.

وحرص المهندس محمود عصمت، خلال الزيارة، على مراجعة خطط الإنتاج والتسويق، وموقف المخزون ومستلزمات الإنتاج وأعمال الصيانة، وكذلك الموقف المالي للشركة، وإجراءات الأمن الصناعي.

ووجه المهندس عصمت بمراجعة إجراءات السلامة والصحة المهنية، وكذلك تطبيق الأكواد الخاصة بالحريق والتخزين والصيانة.  

جدير بالذكر أن شركة النحاس تعمل فى ثلاثة معادن رئيسية هي: النحاس، الألومنيوم، الصلب.

الإسكندرية السلامة والصحة المهنية السلامة والصحة المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال المهندس محمود عصمت المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام

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وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان

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