الأحد 01 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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محافظات

رئيس جامعة المنوفية يتابع سير امتحانات الفصل الدراسى الأول

دكتور عادل مبارك
دكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية

يتابع الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، والدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، جولتهما التفقدية لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الأول، وقاما اليوم بزيارة كليات العلوم والإعلام والآداب والتجارة.

تفقد رئيس الجامعة لجان الامتحانات والتأكد من تطبيق جميع الضوابط والقواعد العامة لسير الامتحانات وتوفير كل احتياجات الطلاب، والتأكد من مستوى أسئلة الامتحانات ومدى موافقتها لمناهج الفصل الدراسى، وتواجد المراقبين والملاحظين وأعضاء هيئة التدريس فى أماكنهم، وانتظام سير العمل بجميع اللجان، متمنيا للطلاب النجاح والتوفيق.

رافق رئيس الجامعة فى جولته الدكتور صبحى شرف، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وكان فى استقباله عمداء الكليات الدكتور عادل نصار عميد العلوم، الدكتورة ندية القاضى عميد الإعلام، الدكتور أسامة مدنى عميد الآداب، الدكتور أمجد عمارة عميد التجارة، ووكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب.

احتياجات الطلاب أسئلة الامتحانات أسئلة الامتحان الامتحانات الاعلام افتتاح استقبال

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