عودة الكوليرا من جديد.. خريطة بالأرقام ترصد انتشار الوباء فى العالم (انفوجراف)

لا يفيق العالم من انتشار وباء حتى يلحقه آخر، ذلك ما حدث بين انتشار فيروس كورونا ثم وباء الكوليرا، الذي باتت الدول بشكل شبه يومي تُبلغ عن مزيد من حالات الإصابات والوفيات، بل اعتبرت بعض الدول أن الأمر فيها أصبح تفشيًا للمرض.

على رأس تلك الدول كانت لبنان، وهو الأمر الذي أنذر المعنيين لربما يكون بداية وباء جديد يصل إلى الشرق الأوسط والدول العربية، وأيضًا بعض الجزر التي لم تكن بمنأى عما يحدث أيضًا إذ سجلت كثير منها إصابات بالوباء المنتشر.

واتساقًا مع ذلك، حذرت منظمة الصحة العالمية من تطورات فاشية الكوليرا خاصة في إقليم شرق المتوسط؛ بعد رصد الإصابات في نحو 8 دول من بين 22 بلدًا، على رأسها لبنان وسوريا والعراق والصومال واليمن.

وأعلنت عن أن الوباء يمكن أن يؤدى إلى وفاة المصاب به في غضون ساعات إذا لم يعالج، وتؤدى الإصابة بالكوليرا لأعراض حادة، أبرزها: القيء والإسهال، وغالبًا لا تظهر أعراض على مُعظم المصابين.

تعرف الصحة العالمية وباء الكوليرا بأنه عدوى بكتيرية تُصيب الإنسان بحالة من الإسهال الشديد والقيء بسبب تناول الأطعمة أو الأشربة المُلوثة بالكوليرا، وتنتشر بسرعة فى البيئة التى تفتقر لشبكات الشرب أو الصرف الصحى المُناسبة.

فما هي الدول التي انتشر بها الوباء؟ وأين وصلت عداد الإصابات والوفيات فيها؟.. "الدستور" تتبع تلك الأرقام من خلال البيانات الرسمية والرسوم التوضيحية.

8 دول تعانى من الكوليرا فى الشرق الأوسط

لبنان

يعد لبنان على رأس تلك الدول التي تعاني من تفشي وباء الكوليرا، وذلك منذ شهر أكتوبر الماضي وحتى الآن، بل إن تعداد الإصابات والوفيات الناتجة عن ذلك الوباء ما زال متصاعدًا.

كانت أول حالة في بيروت خلال 5 أكتوبر العام الماضي، وإلى الآن سُجلت أكثر من 1400 حالة مشتبه فيها في مختلف أنحاء البلاد، ومنها 381 حالة مؤكدة مختبريًا و17 حالة وفاة.

ويعاني لبنان من انتشار الكوليرا وتحديدًا سلالة الضمة الكُوليريّة المنتشرة حاليًا، واتضح أنها من النمط المصلي O1 El-Tor Ogawa والذي سجل به لبنان أول حالة وفاة، وهو مشابه للنمط المنتشر في سوريا أيضًا.

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سوريا.. 41 حالة وفاة

كما تعاني سوريا من الانتشار الكبير للوباء إذ سجلت 41 حالة وفاة، وهناك 13 ألف حالة إصابة، منذ سبتمبر الماضي وحتى الآن، جاء ذلك وفق بيان وكالة الأنباء الرسمية (سانا)، في وقت لم تشهد فيه البلاد أي حالات إصابات بالكوليرا منذ العام 2007.

العراق.. 160 حالة إصابة

ويشهد العراق انتشارًا مفاجئًا لوباء الكوليرا في الأيام الأخيرة، إذ أعلنت السلطات في إقليم كردستان تسجيل الآلاف من حالات الإصابة بالمرض، خاصة في محافظة السليمانية، حيث تستقبل المستشفيات عشرات المرضى يوميًا منذ منتصف يوليو الماضي، وتوفى إلى الآن شخصان بينما سجلت البلاد 160 حالة إصابة.

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هاييتي.. 157 إصابة

وانتشرت الكوليرا أيضًا في جمهورية هاييتي، والتي تعتبر الأعلى في حصيلة الوفيات بموجب 157 شخصا، وإصابة المئات بالمرض، وهو ما دفع السلطات الصحية إلى الاستغاثة بنفاد الإمدادات الطبية، من أجل علاج حالات الاشتباه الحالية.

مصر في مأمن عن الكوليرا

وانتشر فيما سبق شائعات بوصول أول حالة إصابة بالكوليرا إلى مصر، ولكن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نفى الأمر مؤكدًا خلو مصر من تسجيل أي إصابات بوباء الكوليرا أو وفيات، لذلك تعد مصر في الوقت الحالي بمنأى عن ما يحدث من تفشي للوباء.

يذكر أن الكوليرا تصيب ما بين 1.3 مليون إلى 4 ملايين شخص كل عام في أنحاء العالم، ويؤدي إلى وفاة ما بين 21 ألفًا و143 ألف شخص.