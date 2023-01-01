«حياة كريمة».. إنجازات غيرت حياة 60 مليون مصري (فيديو)

تحدث أحمد حمدي كاتب صحفي، عن كيفية تغير حياة 60 مليون مواطن مصري من خلال مبادرة حياة كريمة وإنجازاتها على أرض الواقع.

وأكد حمدي، خلال حواره اليوم الأحد على قناة صدى البلد، أن عام 2021 و2022 عامين جاء بهما بأزمات شديدة في العالم بدًا من فيروس كورونا المستجد مرورا بالحرب الروسية الأوكرانية، لتتوقف المشروعات التنموية في العديد من دول العالم؛ وهو الأمر الذي لم يحدث في مصر.

وتابع أن مصر استطاعت مجابهة الأزمة الاقتصادية العالمية، وتمكنت في تنفيذ مشروعات منها مبادرة "حياة كريمة" وقطاعات النقل والطرق والبترول وغيرهم من القطاعات، فهو مشروع إنساني من الدرجة الأولى في الجمهورية الجديدة لأنه معني بأطراف الدولة المصرية في ربوعها.

وأوضح مبادرة حياة كريمة، يقوم على 3 مراحل، المرحلة الأولى والتي بدأت في 2022 وهي معنية بالقرى الأكثر فقرا والتي تبدأ من 70 % فيما فوق، أما المرحلة الثانية وهي المفترض أن تبدأ مع الحالي العام الحالي الجديد تبدأ من 50 % لـ 70 % فيما فوق من القرى الأكثر فقرا، وليس مقتصر على خدمة منازل المواطنين فقط؛ إنما تم إنشاء وحدات صحية وزراعية، ومارس ومستشفيات، وصرف صحي؛ حيث إن هذه المبادرة عبارة عن استثمار في الإنسان.