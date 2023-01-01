الأحد 01 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزيرة التضامن: تنظيم احتفالات للمتعافين من الإدمان بالمناطق المطورة

المناطق المطورة
المناطق المطورة

نظّم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق احتفالية بمناسبة رأس السنة للمتعافين من الإدمان من أبناء المناطق المطورة "بديلة العشوائيات" (الأسمرات - المحروسة - اسطبل عنتر - بشاير الخير - حدائق أكتوبر - حي الضواحي ببورسعيد) بحضور 500 مشارك "المتعافين وذويهم"، وأيضًا تنظيم احتفالات للمتعافين داخل مراكز العزيمة لتأهيل وعلاج مرضى الإدمان التابعة للصندوق تحت شعار "يوم حماية للمتعافين"، وذلك في إطار الحرص على توفير برامج الحماية للمتعافين من الإدمان.

وصرّحت وزيرة التضامن الاجتماعي، بأنه وفقًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لوزارة التضامن  الاجتماعي لتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق السكنية الجديدة "بديلة العشوائيات"، فإن الوزارة تقوم بتنفيذ العديد من برامج الحماية الاجتماعية للأسر في هذه المناطق، وأيضًا البرامج التوعوية حول كيفية الوقاية من الإدمان من خلال زيادة الوعي بين قاطني المناطق المطورة لتوعية الشباب بأضرار الإدمان وأيضًا التدريب على اكتساب المهارات الحياتية للوقاية من تعاطي المخدرات، وكذلك تعزيز الوعي والتثقيف الأسري، بما يكفل تمكين أفراد المجتمع من مواجهة مشكلة المخدرات، وأن هذه التدخلات اعتمدت على تنفيذ حملات الزيارات المنزلية والتواصل المباشر مع كل الأسر المقيمة بهذه المناطق.

ووجهت "القباج" بتوفير كافة الخدمات العلاجية لأي مريض إدمان مجانًا مع استمرار تقديم الخدمات والأنشطة للمتعافين من الإدمان في إطار الحرص على تقديم الخدمات ما بعد العلاج للحد من الانتكاسة.

الإدمان والتعاطي البرامج التوعوية التضامن الاجتماعي الحماية الاجتماعية المناطق السكنية

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