الأهلى يدخل معسكرًا مغلقًا قبل مواجهة بيراميدز.. وكولر يختار قائمة اللاعبين

يدخل الفريق الأول بالنادي الأهلي معسكرًا مغلقًا، مساء اليوم الأحد عقب المران الأخير على ملعب مختار التتش استعدادًا لمواجهة بيراميدز ضمن مباريات الجولة الحادية عشر على استاد القاهرة المقرر لها في السابعة مساء غدٍ الإثنين.

ويختار السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، قائمة اللاعبين التي ستدخل المعسكر، وتشهد استمرار غياب أحمد عبدالقادر وأكرم توفيق وبيرسي تاو وطاهر محمد طاهر ومصطفى شوبير للإصابة، وعدم جاهزية عمار حمدي ومحمد محمود وزياد طارق وكهربا للإيقاف.

ويعقد المدير الفني جلسة فيديو مع اللاعبين، بعدما حصل على تقرير شامل عن آخر 5 مباريات لفريق بيراميدز عن طريق الجهاز المعاون ومحلل الأداء، للوقوف على نقاط القوة والضعف للمنافس.

وكان كولر وافق على مشاركة البدلاء أمام منتخب غانا للمحليين من أجل اكتساب حساسية المباريات، وأيضًا تجهيزهم في ظل تطبيق سياسة التدوير وتعويض غياب اللاعبين المصابين.

«عبدالحفيظ» يعلن تفاصيل إصابة «شوبير» ومدة غيابه

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الفحوصات الطبية أثبتت إصابة مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق بقطع في غضروف الركبة.

وأوضح عبدالحفيظ أن اللاعب أجرى أشعة وفحوصات طبية على الركبة بعد إصابته في مران الخميس الماضي، وأثبتت إصابته بقطع في غضروف الركبة.

وأشار مدير الكرة إلى أن حارس الفريق سوف يخضع لجراحة خلال الأيام القليلة المقبلة، وسوف يغيب عن التدريبات الجماعية لفترة من ٣ إلى ٤ أسابيع.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته، صباح أمس السبت، بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٢٤ ساعة عقب مباراة سيراميكا كليوباترا، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما في الجولة الماضية.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق بيراميدز في السابعة من مساء غدٍ الإثنين على استاد القاهرة، وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الممتاز.