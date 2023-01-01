أحمد عز ينتهى من «هادى فالانتين» ويتفرغ لفيلمه الجديد

يستعد النجم أحمد عز لبدء تحضيرات فيلمه السينمائى الجديد خلال الأيام المقبلة وذلك بعد عودته من المملكة العربية السعودية مطلع الأسبوع المقبل.

ومن المقرر أن يستقر أحمد عز على أبطال الفيلم والإعلان عن كافة تفاصيله خلال الأيام القليلة المقبلة وذلك عقب انتهاء عروض مسرحية «هادى فالانتين» والتى تعرض ضمن فعاليات موسم الرياض، حيث قرر التفرغ لأعماله السينمائية وذلك بعد أن خرج بشكل رسمى من السباق الرمضانى المقبل.

يذكر أن مسرحية «هادى فلانتين» هى التجربة المسرحية الثانية للنجم أحمد عز والتي بدأت عروضها على مسرح محمد العلي بالمملكة العربية السعودية يوم 30 ديسمبر الماضى، ويستمر عرضها حتى 3 يناير 2023.

وتدور أحداث العرض المسرحي الذي كتبه ويخرجه محمد المحمدي حول شاب وفتاة يذهبان في مناسبة يوم الحب إلى متجر، لكي يشتري الشاب هدية للفتاة التي يحبها، وهناك تدور أحداث متتالية يحاول خلالها رجل مسن إقناعهما بأن الحب خرافة لا وجود لها.

مسرحية «هادى فالانتين» من تأليف وإخراج محمد محمدي، ويشاركه البطولة كل من تارا عماد في ثاني تعاون بينهما على خشبة المسرح، وسيد رجب، وشيماء سيف، ومصطفى غريب.

وعرض لأحمد عز مؤخرا فيلم «كيرة والجن» الذي حقق إيرادات خيالية في شباك التذاكر بلغت 118 مليون جنيه ضمن موسم أفلام عيد الأضحى الماضى.

وتدور أحداث الفيلم في حقبة ما قبل العشرينيات من القرن الماضي، تحديدًا وقت ثورة 1919، حيث يرصد الفيلم قصص أبطال منسيين في هذه الفترة، منهم المناضل أحمد عبدالحي كيرة، الذي يلعب دوره كريم عبدالعزيز، والمناضل محمود عبدالقادر الجن، الذي يجسده أحمد عز، كذلك دولت فهمي، التي تلعب دورها هند صبري، وغيرهم من أعضاء فرقة المقاومة ضد الاحتلال البريطاني على مصر وقتها.

«كيرة والجن» مأخوذ عن رواية «1919» لأحمد مراد، ويدور في إطار تاريخي أكشن تشويقي، ومن بطولة نخبة من النجوم، منهم كريم عبدالعزيز، أحمد عز، هند صبري، سيد رجب، أحمد مالك، هدى المفتي، أحمد كمال، سلوى عثمان، رزان جمال، علي قاسم، لارا إسكندر، وضيوف الشرف إياد نصار، روبي، وكريم محمود عبدالعزيز، وهو من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.