اتحاد منتجي الدواجن يطالب بمزيد من الإفراجات عن الأعلاف

طالب الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن بمزيد من الإفراجات عن الأعلاف من الذرة الصفراء وفول الصويا.

وقال “الزيني” في تصريحات لـ"الدستور" إنه يوجد نحو 3 ملايين طن في الموانئ تحتاج الإفراج عنها وتوفير العملة لها، لتقليل التكلفة على المربي، وبالتالي انخفاض أسعار البيض والدواجن.

ومن جانب آخر، قال الدكتور إياد حرفوش عضو اتحاد منتجي الدواجن، إن أسعار الدواجن بـ40 جنيه للمستهلك وأسعار البيض تتراوح بين 90 و95 جنيها للمستهلك، وضرورة توفير الأعلاف لزيادة الإنتاج وتخفيض الأسعار وعودة دورات التربية التي توقفت لدى بعض المربين بشكل مؤقت وستعود التربية مع توفير الاعلاف، حيث أن صناعة الدواجن "تمرض ولكنها لا تموت".