الأحد 01 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة خادمة سرقت عملات أجنبية من شقة بالقاهرة للجنايات

ارشيفية
ارشيفية

أمرت النيابة العامة بجنوب القاهرة بإحالة خادمة للمحاكمة الجنائية، لاتهامها بسرقة مظروف بداخله عملات أجنبية من شخص فى مصر القديمة بالقاهرة.

 كانت النيابة قررت حبس المتهمة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولها، للوقوف على نشاطها لاستكمال التحقيقات، ووجهت لها تهمة السرقة. 

وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة قد كشفت ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص، يحمل جنسية دولة أجنبية، مقيم بدائرة القسم، باكتشافه سرقة مظروف بداخله مبلغ مالى "عملات أجنبية" من داخل الشقة سكنه، واتهم خادمته بارتكاب الواقعة.

وباتخاذ الإجراءات أمكن ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، كما أضافت بسابقة قيامها بسرقة مبلغ مالى آخر من مسكن المجنى عليه، وتم بإرشادها ضبط المبالغ المالية المستولى عليها بمسكنها.

النيابة العامة خادمة عملات أجنبية مصر القديمة أجهزة الأمن بالقاهرة مديرية امن القاهرة

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