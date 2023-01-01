ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق بشقة سكنية بالإسكندرية

قررت نيابة المنتزه أول بالإسكندرية، ندب الأدلة الجنائية لمعاينة آثار حريق شقة سكنية بالطابق الأول بعقار في منطقة سيدي بشر، تسبب في إصابة 5 أشخاص باختناق، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال شهود العيان حول الواقعة.

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزه أول، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بشقة بالعقار رقم 24 شارع سيف متفرع من القاهرة سيدي بشر قبلي.

علي الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات الحماية المدنية رفقة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق بشقة بالطابق الأول علوي بالعقار المشار إليه، بسبب ماس كهربائي، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص باختناقات، وتم نقلهم إلى أحد المستشفيات القريبة من الموقع، لتلقي العلاج اللازم وحالتهم مستقرة.

تمت السيطرة على الحريق بواسطة قوات الحماية المدنية ومنع امتداد النيران للوحدات السكنية المجاورة وجار التبريد، فيما تم قطع الكهرباء عن العقار محل الحادث، وتوجيه الإدارة الهندسية بعرض العقار على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط للتأكد من سلامته الإنشائية، وتحرير المحضر بالواقعة بقسم شرطة المنتزه أول، وأخطرت النيابة التحقيقات.