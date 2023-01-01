ألعاب نارية وأشجار كريسماس.. كيف احتفل أهالى أسوان بالعام الميلادى الجديد 2023؟

أطلقت مدينة أسوان الألعاب والأسهم النارية بالتزامن مع حلول عام 2023، وذلك وسط أجواء احتفالية مميزة فى ليلة رأس السنة الميلادية، حيث شهدت المدينة وكافة مدن المحافظة احتفالات وسط البانوراما الجمالية والحضارية من أعمال تطوير وتجميل وتشجير.

كما شهدت المدينة تركيب أشجار الكريسماس وإضاءات بألوان وأشكال مبهرة، مع تركيب المجسمات والأشكال المبهجة بإضاءات مختلفة، علاوة على تعليق كرات الثلج والنجوم المتلألئة باللون الذهبى بالشوارع والميادين الرئيسية.

وتضمنت الاحتفالات بالعام الجديد مشاركة واسعة من فرقتى توشكى للفنون التلقائية، وكورال أطفال قصر ثقافة العقاد التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة بقيادة الفنان والمخرج هشام عطوة، وبإشراف من نجوى أحمد مدير ثقافة أسوان.

وجاء ذلك وسط تفاعل من المواطنين وأفواج الزائرين والسائحين الذين حرصوا على زيارة جوهرة النيل الساحرة للاحتفال بأعياد ليلة رأس السنة وسط حالة الأمن والأمان والاستقرار السائدة للاستمتاع بالمعالم الأثرية والمناطق السياحية والطبيعة الخلابة والطقس المعتدل.

وفى هذا الإطار قدم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان خالص التهانى القلبية للقيادة السياسية والتنفيذية بهذه المناسبة، وأيضاً لجموع الشعب المصرى العظيم، ولأهالى ومواطنى المحافظة.

وأعرب عن أمنياته بأن يكون العام الجديد عام خير لأبناء هذه المحافظة العريقة لتحقيق تطلعاتهم وطموحاتهم من خلال إستكمال تنفيذ المشروعات العديدة الجارية فى كافة قطاعات العمل العام ليجنوا ثمارها على الوجه الأكمل، هذا وقد تم تنفيذ مختلف الأجواء الإحتفالية بإشراف من الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ.

جدير بالذكر أن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان كان قدم التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وأيضاً الوزراء والمحافظين، بالإضافة إلى الأخوة الإقباط وجميع المصريين بهذه المناسبة.

وكلف محافظ أسوان بتكثيف أعمال النظافة العامة، ورفع الإشغالات والحواجز، مع السيطرة على حركة سير عربات الحنطور والتوك توك والتروسيكل لإظهار الشكل الجمالى أمام الآلاف من الأفواج السياحية التى توافدت على عروس المشاتى للاحتفال بأعياد الكريسماس والميلاد، والاستمتاع بالجولات السياحية للمعالم والمزارات الأثرية، بجانب مقاصد السياحة البيئية والعلاجية والسفارى والتسوق، بالإضافة إلى القيام بالجولات النيلية فى طقس دافئ ومشمس ووسط حفاوة وضيافة أهالى المحافظة.

كما وجه أشرف عطية بنشر الأجواء الاحتفالية من خلال قيام فرق الفنون الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة والشباب والرياضة بتقديم عروضها الفنية والفلكورية والغنائية أمام المواطنين والأفواج السياحية والزائرين الذين يتواجدوا بجوهرة النيل الساحرة.

وأكد اللواء أشرف عطية أنه تم الحرص أيضاً على إبراز البانوراما الجمالية والحضارية من أعمال تطوير وتجميل وتشجير.

كما أعرب محافظ أسوان عن أمنياته بأن يكون العام الجديد عام رخاء وإزدهار لأبناء هذه المحافظة العريقة لتحقيق تطلعاتهم ومطالبهم من خلال إستكمال تنفيذ المشروعات الجارية.

وأشار إلى أهمية التلاحم والتماسك للإسراع بتنفيذ مخطط التطوير والتجميل بمختلف مراكز ومدن المحافظة بعد قرب إنهاء أعمال إحلال وتجديد البنية التحتية بالكامل لتصبح أسوان في مقدمة محافظات الجمهورية من حيث معدلات التنمية والإنماء، وأيضاً فى أبهى صورها أمام ضيوفها وزائريها.