ألعاب نارية وصور تذكارية.. أبرز مظاهر الاحتفال بالعام الجديد فى الإسكندرية

احتفل أهالي الإسكندرية في الميادين والشوارع والمولات الشهيرة، بالعام الجديد، حيث دوت أصوات الألعاب النارية في سماء عروس البحر، وشهدت العديد من المناطق والأماكن الترفيهية زحامًا كبيرًا بداية من مساء السبت وحتى الساعات الأولى من صباح الأحد.

وتجمع المئات من الأسر والأطفال والشباب بمناطق الألعاب والكافيهات والكورنيش احتفالًا بالعام الجديد، كما شهدت المولات التي تزينت بشجرة الكريسماس وبابا نويل ومظاهر الاحتفال بالعام الجديد احتفالات كبرى، وإلقاء البالونات على الأهالي، والصواريخ في الأجواء احتفالا بالعام الجديد.

وحرصت الأسر والشباب على التقاط الصور التذكارية بجانب المجسمات وأشجار الكريسماس خلال آخر أيام العام، ومع استقبال العام الجديد بفرحة كبيرة بين المحتفلين، كما شهد العديد من الكافيهات والفنادق حفلات موسيقى وغناء.

وفي المناطق الشعبية تجمع الشباب لإطلاق الألعاب النارية بالشوارع، مع إلقاء أكياس المياه من الشرفات بديلّا عن الزجاج في بعض المناطق وهي العادة الشهيرة في احتفالات رأس السنة والتي تبدأ مع منتصف الليل.

وكانت قد استعدت محافظة الإسكندرية لاستقبال العام الجديد وأعياد الميلاد بحزمة إجراءات منها انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة منعقدة بشكل دائم على مدار الـ 24 ساعة لاستقبال أي شكاوي طارئة والتعامل معها في الحال، و رفع درجة الاستعدادات القصوى بجميع أجهزة المحافظة التنفيذية.

أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية تعليمات مشددة لرؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة برفع درجة الاستعدادات وتكثيف أعمال رفع كفاءة الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين على مستوى الأحياء، والإرتقاء بالشكل الحضاري والجمالي، في إطار استعدادات محافظة الإسكندرية لاستقبال العام الميلادي الجديد، والاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وشدد المحافظ على تكثيف حملات النظافة والتجميل ومراجعة أعمده الإنارة وصيانتها ورفع الإشغالات، مشدداً على التصدي بكل حزم لظاهرة البناء المخالف علي الأراضي الزراعية مستغلين انشغال الأجهزة التنفيذية والأمنية في تأمين الاحتفالات الرسمية وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك التعديات وتطبيق القانون على المخالفين دون تهاون.



احتفالات استقبال العام الجديد بالإسكندرية

احتفالات استقبال العام الجديد بالإسكندرية

احتفالات استقبال العام الجديد بالإسكندرية

احتفالات استقبال العام الجديد بالإسكندرية

احتفالات استقبال العام الجديد بالإسكندرية