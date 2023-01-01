محمد رمضان: الجمهور عنده حق فى انتقاد «عبده موتة»

علّق الفنان محمد رمضان على تكرار أزماته في الآونة الأخيرة واتهامه باختلاق المشاكل، موضحًا أنه لم يسع لذلك على الإطلاق، لكنه أمر منطقي في حياة أي ناجح.

وقال «رمضان» خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في سهرة خاصة على قناة «cbc» والقناة الأولى، أنه أصبح أهدأ في ردود أفعاله على الأزمات، قائلًا: «أنا لا أبحث عن المشاكل، دي سنة الحياة مستحيل تسيب شخص ينجح بسهولة، مفيش ولا مشكلة اختلقتها، أنا طول الوقت رد فعل، لما كبرت بدأت اهدأ في ردود أفعالي".

وفيما يتعلق بانتقادات الجمهور لأعمال العنف التي قدمها في بداياته، لا سيما "عبده موتة" و"الألماني"، قائلًا: "عبده موتة عملته وأنا عندي 24 سنة، ولو اتعرض عليا تاني مستحيل كنت أعمله بنفس الشكل العنيف ده، وأنا بعمله مكنتش متوقع إن هيشوفه كل الناس دي، الناس عندها حق تغضب منه وتشوفه عنيف، وحاولت أقدم أدوار مختلفة بعده عشان أكسر الصورة دي".

وعلق الفنان محمد رمضان على أزمته مع الطيار الراحل أشرف أبو اليسر، معترفًا بأنه لم يحسن التعامل مع الأزمة، وأخطأ في أشياء عديدة وقتها، لكنه راض بحكم القضاء.

وأضاف «رمضان»، أنه يشعر بالحزن لكونه تسبب في شيء سيء للطيار الراحل، قائلًا: "أنا كمان زعلان إني تسببت في شيء قاسي علي الطيار الله يرحمه، أنا بعترف إن أوقات لا نحسن إدارة الأزمة بشكل سليم".

وتابع: "أنا اتفاجئت زيي زي الجمهور بهذا القرار القاسي بإيقاف موظف مدي الحياة عشان ممثل اتصور معاه في الكابينة، فيما بعد عرفت إن قانونيًا ممنوع، أنا معرفش قانون الطيران، فكنت أتمنى القرار يكون أخف شوية، كنت جاهز وحاولت بقدر الإمكان وكل الطرق إني أحل الموضوع قبل ما يبقى قضية رأي عام بس محصلش نصيب في الحل".

وأضاف: "اللي زعلني إن الموضوع تم تقديمه من خلال الإعلام إن أنا سبب في شيء صعب زي ده، الأعمار بيد الله والوفاة حصلت بعد ما كسب القضية بالفعل، مات كمدًا ده لو القضاء قال حكم آخر، لكن القضاء أنصفه، وأنا بكل الرضا والتسامح دفعت المبلغ اللي حكمت بيه المحكمة".