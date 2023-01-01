الأحد 01 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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محمد رمضان يكشف تفاصيل بدايته الفنية.. (فيديو)

محمد رمضان
محمد رمضان

كشف الفنان محمد رمضان، عن تفاصيل بدايته الفنية والطرق التي اتبعها حتى يصل لبداية تحقيق مشواره الفني.

 

وقال محمد رمضان، خلال لقائه في برنامج "معكم منى الشاذلي"، والمذاع عبر فضائية cbc: "لم أكن استهتر بشيء وكنت استخدم كل الأساليب لأصل لهدفي، وقالوا في مقابلة في صوت القاهرة في ميدان عبده باشا في العباسية، وفضلت من 10 صباحا لواحدة الضهر، وفجأة خرج واحد وقالي اللي مش فنون مسرحية يروح وكله روح وأنا انتظرت تحت العمارة".

 

وأضاف: "لقيت المخرج كنت هاكلمه، وحسيته متعصب ومرديتش اتكلم معه ومشيت وراه ووقف في محطة أتوبيس وركبت معاه، ودخل قهوة كان فيه حد مستنيه وقعدت في الترابيزة اللي جانبه".

 

وتابع: "كانت وداني معاه وسجلت كلامه كله، وتاني يوم روحت المسابقة ودخلت للمخرج وقلتله عارف إنك مش هتختارني وعارف إني ماليش نصيب معاك وأنا ربنا خلقني مختلف عن الناس، وقلت كل الكلام اللي هو قاله في القهوة، والمخرج حس إني قرينه قالي اقعد وتشرب إيه، وهي طريقة مش حلوة بس كنت صغير وعايز أمسك فرصة، وكنت كل أما أروح لمخرج يقولي سيب صورتك وأنا لا عنيا خضرة ولا شعري أصفر الموهبة مش بالصورة".

 

وأردف: "سعيد صالح ما اشتغلتش غير لما أداني فرصة ووقفت مثلت قدامه، ودخلت بطريقة غير شرعية من ورا الأمن، كنت عايز أمثل بسرعة قبل الأمن ما يخرجني.. كل فرصة أخذتها ماجتش على طبق من فضة". 

 

بدايته الفنية غير شرعية سعيد صالح الأساليب صوت القاهرة محمد رمضان

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