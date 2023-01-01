محمد رمضان يعترف: لم أحسن التعامل فى أزمة الطيار أبو اليسر

علق الفنان محمد رمضان على أزمته مع الطيار الراحل أشرف أبو اليسر، معترفا بأنه لم يحسن التعامل مع الأزمة، وأخطأ في أشياء عديدة وقتها، لكنه راض بحكم القضاء.

وأضاف رمضان خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في سهرة خاصة على قناة cbc والقناة الأولى، أنه يشعر بالحزن لكونه تسبب في شيء سيء للطيار الراحل، قائلا: "أنا كمان زعلان إني تسببت في شيء قاسي على الطيار الله يرحمه.. أنا بعترف إن أوقات لا نحسن إدارة الأزمة بشكل سليم".

تابع: "أنا اتفاجئت زيي زي الجمهور بهذا القرار القاسي بإيقاف موظف مدى الحياة عشان ممثل اتصور معاه في الكابينة.. فيما بعد عرفت إن قانونيا ممنوع.. أنا معرفش قانون الطيران.. فكنت أتمنى القرار يكون أخف شوية.. كنت جاهز وحاولت بقدر الإمكان وكل الطرق إني أحل الموضوع قبل ما يبقى قضية رأي عام.. بس محصلش نصيب في الحل".

يضيف: "اللي زعلني إن الموضوع تم تقديمه من خلال الإعلام إن أنا سبب في شيء صعب زي ده.. الأعمار بيد الله.. والوفاة حصلت بعد ما كسب القضية بالفعل.. مات كمدا ده لو القضاء قال حكم آخر.. لكن القضاء أنصفه.. وأنا بكل الرضا والتسامح دفعت المبلغ اللي حكمت بيه المحكمة".

في بداية الحلقة وجه رمضان رسالة بمناسبة العام الجديد، قائلا: "بقول لسنة 2022 اللي فات بلطي واللي جاي جمبري إن شاء الله".

وبسؤاله عن احتفالات العام الجديد، قال: "زمان كنت بقعد أنا وأصحابي نتفرج على الناس اللي بتحتفل برأس السنة.. دلوقت أنا بقيت احتفل بيه.. الإحساسين حلوين وعظام.. زمان كان شعور جميل جدا ودلوقت جميل وأنا راضي بالاتنين".

في نفس السياق، أكد محمد رمضان أنه كان يحلم بهذا اللقاء منذ سنوات طويلة، قائلا: "من وأنا صغير كنت شايف حلمي ومصدقه وعلى يقين إن كل المعاناة دي هقعد أحكيها قدام أهم إعلامية في مصر .. القعدة دي أنا تخيلتها وأن قاعد على رصيف ومستني منتج عشان الأمن رفض إني اطلع له".