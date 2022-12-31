السبت 31 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

محمد رمضان: «أتخيل كوز الدرة جائزة أوسكار»

محمد رمضان
محمد رمضان

كشف الفنان محمد رمضان، عن قصته مع قهوة "بعرة"، في وسط البلد، وكيف استطاع أن يوصل موهبته الفنية وكان وقتها طالبًا في ثانوي.

جائزة أفضل موهوب على مستوى الجمهورية

وقال رمضان، خلال لقائه في برنامج «معكم منى الشاذلي»، والمذاع عبر فضائية cbc: «أخدت جائزة أفضل موهوب على مستوى الجمهورية في مسرح المدرسة في ثانوي، وفجأة قلت دا مش مكاني ولازم أكون مع المحترفين، وذهبت للمخرج وقلتله أنت مخرج عظيم وعلى راسي بس أنا عايز أقابل المخرجين اللي بجد قالي يعني أنا مش مخرج قلتله أنت على راسي فقالي روح وسط البلد».

وأضاف: «ركبت أتوبيس وقلت لناظر المحطة عايز أروح وسط البلد أركب إيه؟ قلتله أنا ممثل وعايز أمثل ووريته صورتي بالجورنال، والراجل اتعصب، وقالي أنا مالي أركب الأتوبيس ده ونزلت وسط البلد ودخلت عمارة عمارة أسأل فيها عن مكتب للتمثيل وبقيت أروح وأرجع اليوم الثاني، وأعلم العمارات علشان ما أدخلهاش تاني». 

وتابع: «لقيت عمارة فيها منتج شرايط كاسيت وأنا مغني فسألته قالي روح ميدان التوفيقية مكتب السيد راضي، ومكتب محمد مختار، وبدأت الرحلة ولم أيأس وكنت أصبر نفسي وكان معايا كوز الدرة وأتخيله جائزة الأوسكار وأتخيل إني بقيت نجم وأقول أنت قادر تسلي نفسك ومدام الهدف وبتتعب علشان تحققه سميه تسلية وليس تعب لأنك تسعى وراء شيء تحبه». 

محمد رمضان جائزة أفضل موهوب أتوبيس وسط البلد ممثل كوز الدرة جائزة الأوسكار

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