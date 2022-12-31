السبت 31 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

محمد رمضان يرد على منتقدى أغنية «نمبر وان»: لو مكانهم هزعل

محمد رمضان
محمد رمضان

رد الفنان محمد رمضان، على منتقدي أغنيته "نمبر وان"، والتي أطلقها قبل سنوات وكانت من أنجح الأغاني التي طرحها.

وقال محمد رمضان، خلال لقائه في برنامج "معكم منى الشاذلي"، والمذاع عبر فضائية cbc: "مقدر الانتقادات لإني لو صحيت من النوم ولقيت واحد بيقول أنا نمبر وان، هزعل وأقول مين ابن اللذين اللي بيقول نمبر وان، وهضايق منه". 

وعن موهبته في التمثيل قال إنه لا يعرف ممن أخذ الموهبة ولكنه طوال الوقت كان يمثل، وأنه عندما التحق بالمعهد اكتشف أن هناك ذاكرة انفعالية وهي من أدوات الممثل، وهي تخزن الأحداث وتخرج بشكل تلقائي عندما يوضع في مشهد مثالي. 

وتابع أنه عندما كان صغيرًا كان يلتقط الأشياء ويقلدها ووالدته اكتشفت موهبته وملكته في التمثيل عندما كان يعود للمنزل، مشيرًا إلى أن والدته كانت تعمل في تفصيل الملابس النسائية، وكان يأتيها نساء كثيرات وكن يتحدثن كثيرًا ويستمع لحديثهن ويضحك ويبكي مع حديثهن وكان يتذكر قصصهن المؤثرة في اليوم التالي، واصفًا الأمر بأنه "فلسفة البيئة".

محمد رمضان منتقدي هازعل موهبة التمثيل التمثيل

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