الأحد 01 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

ثنائية الشعر والموسيقى.. أمسية جديدة من أمسيات صالون الأوبرا الثقافى

صالون الأوبرا الثقافي
صالون الأوبرا الثقافي

"ثنائية الشعر والموسيقى" أمسية جديدة من أمسيات صالون الأوبرا الثقافي، والتي تعقد في السابعة من مساء الأربعاء المقبل، الموافق 4 يناير 2023، وذلك على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية في أرض الجزيرة.

 وتأتي أمسية “ثنائية الشعر والموسيقى”، في إطار أنشطة الإدارة العامة للنشاط الثقافي والفكري، بدار الأوبرا المصرية، في موسمها الجديد للعام 2023. 

ويشارك في الأمسية، ثنائي العود الفنانة دينا عبد الحميد، والفنان غسان اليوسف، بمصاحبة فرقتهما، ومشاركة الشاعر دكتور عصام خليفة، في أمسية فنية ثقافية تجمع ما بين نغمات الموسيقي، وأبيات الشعر وألحانه، والأمسية من إعداد الفنان أمين الصيرفي.

وتتضمن الأمسية عدة فقرات فنية يقدمها ثنائى العود دينا عبد الحميد، وغسان اليوسف، حيث يقدما باقة من أجمل المقطوعات الموسيقية على آلة العود، من بينها: “مقطوعة سراب”، من تأليف الفنان غسان اليوسف، مقطوعة “عودت عيني”، مقطوعة “صباح صعيدي”، مقطوعة “وطن”، مقطوعة “ميرامار”، وارتجالات صوفية، بالإضافة إلى مجموعة من أغاني التراث والأغاني القديمة التي تربى عليها الجيل الجميل، مع تقديم لمستهم الموسيقية وتجاربهم في التأليف الموسيقي.

كما تتخلل الأمسية فقرات شعرية يقدمها الشاعر، دكتور عصام خليفة، وباقة منتقاة من أجمل قصائده الشعرية، من بينها: “لا تسأل الجوزاء”، “هاي كوبي”، “الأرض”، “العطر”، وغيرها.

يشار إلى أن الشاعر دكتور “عصام خليفة”، حاصل على بكالوريوس الطب والجراحة ودبلوم الدراسات العليا فى ادارة الموارد البشرية من الجامعة الامريكية بالقاهرة وماجستير إدارة الأعمال من جامعة ويلز بلندن.

 نال عصام خليفة عدة جوائز فى مجال الشعر ومثّل مصر فى العديد من المؤتمرات كما قدم العديد من الأمسيات الشعرية بالدول العربية و الولايات المتحدة و كندا. صدر له خمسة دواوين هى: “نامى بظلى”، “جواز مرورى الأخضر”، “شرقية القسمات”، “البنت القصيدة”، “فى ساحة التحرير” و"الأرض". كما أنه مثل مصر في مسابقة “أمير الشعراء”، خلال موسمها السادس، ولاقي ترحيبا حارا من الجمهور.

ثنائية الشعر والموسيقي أمسية جديدة من أمسيات صالون الاوبرا الثقافي الشاعر دكتور عصام خليفة ثنائي العود دينا عبد الحميد و غسان اليوسف

مواد متعلقة

مكتبة الإسكندرية تخصص شهر يناير لعرض الأفلام الفائزة بجوائز سينمائية عالمية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان

الأكثر قراءة

القبض على الشاب والفتاة مرتكبى الفعل الفاضح أعلى كوبرى بالقاهرة

أبو مازن: فلسطين ما زالت صامدة شامخة بعد 58 عامًا من انطلاق ثورتها

كارول سماحة تقدم ليلة ساحرة على شبكة تليفزيون الحياة فى رأس السنة

غزل المحلة يعلن فسخ عقد باولن فوافى بسبب مرض ابنته

«الجارحى»: عودة العلاقات المصرية التركية أحد أهم الأحداث التى شهدتها 2022

«الداخلية» تكشف ملابسات فيديو أعمال منافية للآداب عبر فيسبوك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

تزييف الثقافة

ماجد حبته

متفائلون فى عالم متشائم

د. منى حلمى

تعدد الرجال والقلب واحد

د.كريمة الحفناوى

القمة الصينية العربية

مؤمن المحمدي

المدينة الفاضلة أغلى من 20 جنيهًا

محمد عبدالعزيز

القاهرة.. صوت وصورة ورؤية (1-3)

صفاء النجار

أحمد عبدالمعطى حجازى.. وقفات قاطعة وفواصل براح «2-3»

سارة شريف

إشارات من الاتحاد الأوروبى

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

بن زايد يدعو نتنياهو وزوجته إلى زيارة الإمارات

نتنياهو يهاجم الأمم المتحدة: قرارها ليس ملزمًا لإسرائيل

نتنياهو ينعى بيليه: الأجيال ستتذكره لعبقريته وإنسانيته