ثنائية الشعر والموسيقى.. أمسية جديدة من أمسيات صالون الأوبرا الثقافى

"ثنائية الشعر والموسيقى" أمسية جديدة من أمسيات صالون الأوبرا الثقافي، والتي تعقد في السابعة من مساء الأربعاء المقبل، الموافق 4 يناير 2023، وذلك على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية في أرض الجزيرة.

وتأتي أمسية “ثنائية الشعر والموسيقى”، في إطار أنشطة الإدارة العامة للنشاط الثقافي والفكري، بدار الأوبرا المصرية، في موسمها الجديد للعام 2023.

ويشارك في الأمسية، ثنائي العود الفنانة دينا عبد الحميد، والفنان غسان اليوسف، بمصاحبة فرقتهما، ومشاركة الشاعر دكتور عصام خليفة، في أمسية فنية ثقافية تجمع ما بين نغمات الموسيقي، وأبيات الشعر وألحانه، والأمسية من إعداد الفنان أمين الصيرفي.

وتتضمن الأمسية عدة فقرات فنية يقدمها ثنائى العود دينا عبد الحميد، وغسان اليوسف، حيث يقدما باقة من أجمل المقطوعات الموسيقية على آلة العود، من بينها: “مقطوعة سراب”، من تأليف الفنان غسان اليوسف، مقطوعة “عودت عيني”، مقطوعة “صباح صعيدي”، مقطوعة “وطن”، مقطوعة “ميرامار”، وارتجالات صوفية، بالإضافة إلى مجموعة من أغاني التراث والأغاني القديمة التي تربى عليها الجيل الجميل، مع تقديم لمستهم الموسيقية وتجاربهم في التأليف الموسيقي.

كما تتخلل الأمسية فقرات شعرية يقدمها الشاعر، دكتور عصام خليفة، وباقة منتقاة من أجمل قصائده الشعرية، من بينها: “لا تسأل الجوزاء”، “هاي كوبي”، “الأرض”، “العطر”، وغيرها.

يشار إلى أن الشاعر دكتور “عصام خليفة”، حاصل على بكالوريوس الطب والجراحة ودبلوم الدراسات العليا فى ادارة الموارد البشرية من الجامعة الامريكية بالقاهرة وماجستير إدارة الأعمال من جامعة ويلز بلندن.

نال عصام خليفة عدة جوائز فى مجال الشعر ومثّل مصر فى العديد من المؤتمرات كما قدم العديد من الأمسيات الشعرية بالدول العربية و الولايات المتحدة و كندا. صدر له خمسة دواوين هى: “نامى بظلى”، “جواز مرورى الأخضر”، “شرقية القسمات”، “البنت القصيدة”، “فى ساحة التحرير” و"الأرض". كما أنه مثل مصر في مسابقة “أمير الشعراء”، خلال موسمها السادس، ولاقي ترحيبا حارا من الجمهور.