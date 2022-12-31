السبت 31 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وزير النقل: توجيه من الرئيس بتعظيم الاستفادة من النقل النهرى

كامل الوزير
كامل الوزير

 قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن النقل النهري من أرخص وسائل النقل، ولكنه كان منسيًا، مشيرًا إلى أن السكة الحديد من المفترض أن تحمل 25% من النقل في مصر، ولكنها تحمل 5%، والنقل النهري من المفترض أن يحمل 5%، ولكنه يحمل 0.5%، رغم أنه الأرخص على الإطلاق.

النقل النهري لم يكن لديه صاحب

 وتابع "الوزير"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"،  أنه حصل على توجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعظيم الاستفادة من النقل النهري، وإعداد موانئ نهرية، مشيرًا إلى أن النقل النهري في الماضي كان موزعًا ما بين النقل والري والكثير من الهيئات، معقبًا: "النقل النهري لم يكن لديه صاحب". 

وأضاف أن مصر منذ 2019 تعمل على إدخال الشركات المصرية في إنشاء الموانئ، بعد توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعميم تجربة إنشاء الموانئ المصرية، بعد إنشاء ميناء شرق بورسعيد من خلال شركات مصرية، حيث صدر قرار من الرئيس بإنشاء الشركات المصرية للموانئ من خلال الشركات المحلية. 

وزير النقل النقل النهري الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيه الاستفادة موانئ نهرية

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