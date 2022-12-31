السبت 31 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

ترتيب نادى النصر فى الدورى السعودى بعد انضمام كريستيانو

رونالدو
رونالدو

ترتيب نادي النصر في الدوري السعودي بعد انضمام كريستيانو رونالدو، يهم الكثير من محبي وعشاق كرة القدم حول العالم، خاصة وأن الأنظار تتجه نحو الأسطورة البرتغالي، والذي قدم مسيرة كروية رائعة ووضع نفسه بين أفضل من لمسوا الساحرة المستديرة في تاريخها، وانضمامه مؤخرًا إلى نادي النصر السعودي كأكبر صفقة تمت للاعب في هذا السن.

نادي النصر في الدوري السعودي

واستطاع نادي النصر السعودي أن يحقق الفوز في المباراة التي انتهت منذ قليل أمام نظيره نادي الخليج ضمن الجولة الحادية عشر من جولات الدوري السعودي للمحترفين، بنتيجة 1-0 ليتصدر بذلك جدول ترتيب دوري المحترفين السعودي مؤقتا برصيد نقاط 26 نقطة واليكم ترتيب نادي النصر في الدوري السعودي.

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ترتيب نادي النصر في الدوري السعودي بعد انضمام كريستيانو

الترتيب لعبالنقاطفازتعادلخسرالفارق
1النصر112682119
2الشباب102581118
3الاتحاد102473013
4التعاون11237226
5الهلال112264110
6ضمك11184615
7الطائي11186053
8أبها1116515-4
9الفتح10155055
10الاتفاق11133441
11الرائد1112407-6
12الفيحاء1111326-8
13الوحدة109235-5
14العدالة115128-15
15الخليج114119-15
16الباطن1110110-27

ويمتلك نادي النصر السعودي 26 نقطة، من 11 مباراة خاضها خلال الموسم الحالي للدوري السعودي للمحترفين، استطاع أن يحقق الفوز في 8 مباريات، بينما تعادل في مباراتين، وخسر مباراة واحدة، وبذلك يصبح تصدره لجدول الدوري مؤقتا خاصة وأن فريقي نادي الشباب والاتحاد  لهم مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة، والفارق بين الشباب والنصر نقطة واحدة، والاتحاد والنصر نقطتين.

ترتيب نادي النصر في الدوري السعودي ترتيب نادي النصر في الدوري السعودي بعد انضمام كريستيانو نادي النصر في الدوري السعودي كريستيانو رونالدو كريستيانو رونالدو

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