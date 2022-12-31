ترتيب نادى النصر فى الدورى السعودى بعد انضمام كريستيانو

ترتيب نادي النصر في الدوري السعودي بعد انضمام كريستيانو رونالدو، يهم الكثير من محبي وعشاق كرة القدم حول العالم، خاصة وأن الأنظار تتجه نحو الأسطورة البرتغالي، والذي قدم مسيرة كروية رائعة ووضع نفسه بين أفضل من لمسوا الساحرة المستديرة في تاريخها، وانضمامه مؤخرًا إلى نادي النصر السعودي كأكبر صفقة تمت للاعب في هذا السن.

نادي النصر في الدوري السعودي

واستطاع نادي النصر السعودي أن يحقق الفوز في المباراة التي انتهت منذ قليل أمام نظيره نادي الخليج ضمن الجولة الحادية عشر من جولات الدوري السعودي للمحترفين، بنتيجة 1-0 ليتصدر بذلك جدول ترتيب دوري المحترفين السعودي مؤقتا برصيد نقاط 26 نقطة واليكم ترتيب نادي النصر في الدوري السعودي.

ترتيب نادي النصر في الدوري السعودي بعد انضمام كريستيانو

الترتيب لعب النقاط فاز تعادل خسر الفارق 1 النصر 11 26 8 2 1 19 2 الشباب 10 25 8 1 1 18 3 الاتحاد 10 24 7 3 0 13 4 التعاون 11 23 7 2 2 6 5 الهلال 11 22 6 4 1 10 6 ضمك 11 18 4 6 1 5 7 الطائي 11 18 6 0 5 3 8 أبها 11 16 5 1 5 -4 9 الفتح 10 15 5 0 5 5 10 الاتفاق 11 13 3 4 4 1 11 الرائد 11 12 4 0 7 -6 12 الفيحاء 11 11 3 2 6 -8 13 الوحدة 10 9 2 3 5 -5 14 العدالة 11 5 1 2 8 -15 15 الخليج 11 4 1 1 9 -15 16 الباطن 11 1 0 1 10 -27

ويمتلك نادي النصر السعودي 26 نقطة، من 11 مباراة خاضها خلال الموسم الحالي للدوري السعودي للمحترفين، استطاع أن يحقق الفوز في 8 مباريات، بينما تعادل في مباراتين، وخسر مباراة واحدة، وبذلك يصبح تصدره لجدول الدوري مؤقتا خاصة وأن فريقي نادي الشباب والاتحاد لهم مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة، والفارق بين الشباب والنصر نقطة واحدة، والاتحاد والنصر نقطتين.