السبت 31 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وزير النقل: ميناء شرق بورسعيد يحتل المركز الـ15 عالميًا

كامل الوزير
كامل الوزير

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن حجم التجارة ما بين صادر ووراد في كل موانئ مصر قبل 2014 كان 140 مليون طن، في حدود 10 ملايين حاوية، مشيرًا إلى أن وزارة النقل قامت بإعداد خطة لتطوير النقل البحري والنقل متعدد الوسائط، لتحويل مصر مركز للتجارة العالمية واللوجستيات، في ظل تمتع مصر بموقع فريد عالميًا. 

ميناء الاسكندرية الكبير كان يستحوذ على 50% من تجارة مصر

وتابع "الوزير"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"،  أن ميناء الاسكندرية الكبير كان يستحوذ على 50% تقريبًا من تجارة مصر بالكامل، ومعظم تجارة الميناء لم تكن في حاويات من أخشاب وخلافه، ونسبة الحاويات لم تكن تزيد على 20% من تجارة الحاويات مصر، بما يعادل الـ 2 مليون حاوية. 

وأضاف أن ميناء شرق بورسعيد من الموانئ الجديدة التي أقيمت في 2016 بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم إدخال 5 كيلو أرصفة، ويتميز هذا الميناء بأنه يتواجد على الخط الملاحي العالمي لقناة السويس، ولذلك أصبح الميناء الأول في تناول الحاويات، ويحتل المركز الـ15 على مستوى العالم، وسوف يتقدم مركزه في السنوات المقبلة بإذن الله. 

ولفت إلى أن ميناء الإسكندرية سيستمر في الاستحواذ على50% من تجارة مصر بالكامل بسبب قيام وزارة النقل بالعمل على تطويره من خلال زيادة الأرصفة، وهذا يرجع إلى موقع ميناء الاسكندرية المميز.

وزير النقل ميناء شرق بورسعيد الموانئ الجديدة قناة السويس يحتل المركز ميناء الإسكندرية

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