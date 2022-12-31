أقباط بورسعيد يؤدون قداس رأس السنة بكنيسة الأنبا بيشوى (صور)

أدى أقباط محافظة بورسعيد صلوات قداس رأس السنة في كنائس المحافظة، لا سيما كنيسة الأنبا بيشوى الكائنة بميدان المنشية، والتى شهدت توافد المواطنين لأداء الصلاة.

وقدمت الكنيسة مجموعة من الطقوس الدينية والترانيم الخاصة بتلك المناسبة، بجانب إقامة صلوات قداس رأس السنة الجديدة والذي توجه فيه الجميع بالدعاء بأن تكون سنة خير وتقدم وازدهار على وطننا الغالي مصر، وأن تنتهي أزمة وباء كورونا العالمي وأن يحمي الله مصر وجميع مواطنيها.

وعلى الجانب الآخر شهدت الشوارع المحيطة بكل كنائس بورسعيد وعلى أبواب الكنائس أيضا استنفار أمنى مشدد بجانب وجود دوريات أمنية جابت شوارع المحافظة وقامت قوات الأمن أيضا بغلق الطرق المؤدية إلى الكنائس لحين انتهاء إقامة القداس.

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