السبت 31 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

توك شو

الزراعة: إغلاق حديقة الحيوان «شائعة» لا صحة لها

الدكتور محمد القرش
الدكتور محمد القرش

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن المعلومات الخاصة بإغلاق حديقة الحيوان ليست صحيحة على الإطلاق، ولهذا دعا المواطنين للبعد عن تلك الشائعات وعدم السماع لها.

شائعات مغلوطة

وأكد القرش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن حديقة الحيوان مستمرة في استقبال الزوار في المواعيد الرسمية الخاصة بها والمتعارف عليها منذ سنوات عدة.

استقبال حديقة الحيوان الزوار

وتابع، أنه صدر بيان رسمي من الوزارة أمس ليؤكد استمرار فتح حديقة الحيوان بالجيزة فى المواعيد الرسمية لفتح الحديقة، مشيرًا إلى أن الحديقة ستظل تعمل فى أوقاتها الرسمية ولن يحدث أي تغيير.

 

محمد القرش متحدث الزراعة شائعات الإغلاق مساء دى ام سى دي ام سي اغلاق حديقة الحيوان

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