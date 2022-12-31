كنيسة العذراء مريم بمطروح تحتفل برأس السنة الميلادية (صور)
شهدت كنيسة السيدة العذراء مريم، بمدينة مرسى مطروح، منذ قليل، توافد الأخوة الأقباط لأداء قداس رأس السنة الميلادية الجديدة، ورصدت "الدستور" مظاهر احتفال الكنيسة وسط فرحة الأطفال.
بدأت الاحتفالات بالتبريك والألحان القبطية وذلك استعدادا لاستقبال العام الجديد حيث تم تقديم سكتش عن العام الجديد من قبل ذوي الهمم بالاضافة إلى الترانيم.
وقدم كورال الملائكة بكنيسة العذراء مريم عددا من الترانيم المسيحية "احنا ملائكة الأحد، العليقة التي رأها موسى" وعددا من الألحان القبطية.
وعقب انتهاء العروض الفنية قام القمص متي زكريا، راعي كنائس مطروح، والقس نوح نبيل، كاهن بكنيسة السيدة العذراء مريم، بتوزيع عدد من الهدايا العينية على الأطفال احتفالا بالعام الجديد.