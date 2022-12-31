«الهندسة الكيميائية والنووية» تنظم ندوة عن الاستفادة من غاز ثاني أكسيد الكربون

نظمت شعبة الهندسة الكيميائية والنووية، برئاسة الدكتور مهندس إبراهيم إسماعيل إبراهيم، ندوة مساء اليوم السبت، عن كيفية الاستفادة من غاز ثاني أكسيد الكربون، حاضر فيها الدكتور مهندس إبراهيم عبدالسلام عاشور القائم بأعمال رئيس قسم الكيمياء بكلية الهندسة جامعة المنيا.



وخلال محاضرته التي تم بثها عبر تقنية "زووم" أكد "عاشور"، أن غاز ثاني أكسيد الكربون المسبب الرئيسي للتغير المناخي الذي يشكو العالم منه حاليًا، يمكن تحويله من نقمة إلى نعمة.

وأضاف: "هناك استخدامات مفيدة لغاز ثاني أكسيد الكربون، أولها استخدامه في الصوبات الزراعية، واستخدامه في صناعة المذيبات، وأخيرًا تم استخدامه في صناعة مواد غذائية، تُباع بأسعار أعلى من مثيلاتها، لأن غاز ثاني أكسيد الكربون غير سام وغير ضار بالصحة بخلاف غيره من المواد الأخرى".



وتابع: "تمكَّن باحث من جامعة المنيا، من تحويل غاز ثاني أكسيد الكربون المنبعث من مصانع الأسمنت، إلى مادة "الكلينكر" وهي المادة الرئيسية في تصنيع الأسمنت".



واستكمل: "تمكّن فريق بحثي من كليتي الهندسة والعلوم، جامعة المنيا- وأنا أحد أعضائه- من تحويل ثاني أكسيد الكربون إلى ميثانول وبنزين، ومواد عضوية أخرى، ويمكننا تحضير هذه المواد بكميات كبيرة لو تم توفير المواد المُحفِّزة لعملية التحويل تلك، ونحن على استعداد لتحويل ثاني أكسيد الكربون إلى مواد عضوية كثيرة دون مقابل، بل سنعمل كمتطوعين، خدمة لوطننا الحبيب".