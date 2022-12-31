السبت 31 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

قداسة البابا يلتقى مستشارى المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني، ظهر اليوم، بالمقر البابوي في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، وفدًا من مستشاري المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية برئاسة المستشار صادق عبدالسلام رئيس المحكمة، والمستشار ريمون ملك رئيس محكمة الجنايات الاقتصادية.

رحب قداسته بالحضور مهنئًا بالعام الجديد وأعرب الضيوف عن سعادتهم بلقاء قداسته، وقدموا لقداسته تعريفًا بالمحكمة الاقتصادية واختصاصاتها كما قدموا هدايا تذكارية.

حضر اللقاء الأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرقي الإسكندرية والقمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية.

اسة البابا تواضروس الثاني احتفالات الكنائس الأسقف العام لكنائس البابوي بالكاتدرائية المرقسية البابا تواضروس الثاني

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