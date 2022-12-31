قداسة البابا يلتقى مستشارى المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني، ظهر اليوم، بالمقر البابوي في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، وفدًا من مستشاري المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية برئاسة المستشار صادق عبدالسلام رئيس المحكمة، والمستشار ريمون ملك رئيس محكمة الجنايات الاقتصادية.

رحب قداسته بالحضور مهنئًا بالعام الجديد وأعرب الضيوف عن سعادتهم بلقاء قداسته، وقدموا لقداسته تعريفًا بالمحكمة الاقتصادية واختصاصاتها كما قدموا هدايا تذكارية.

حضر اللقاء الأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرقي الإسكندرية والقمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية.