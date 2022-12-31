حصاد 2022.. حزمة مشروعات قومية وتنموية بالإسكندرية

شهدت محافظة الإسكندرية، العديد من المشروعات الكبري التي افتتحت خلال 2022، وعلى رأسها مشروعات الطرق والمحاور الرئيسية وتطوير الميادين والسكن الحضاري، مما أضاف للمدينة نقلة تنموية وحضارية.

وتستعرض «الدستور» أهم المشروعات التي تم تنفيذها خلال 2022 بمحافظة الإسكندرية.



ـ محور أبو ذكري

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي في الخامس من ديسمبر الجاري «محور أبو ذكري» والذي يعد محور تنموي شامل، يضع غرب مدينة الإسكندرية في خريطة التنمية الشاملة.

ينقسم محور أبو ذكري إلى مرحلتين بطول 81 كيلو متر، المرحلة الأولى تمتد من تقاطع طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي وحتى كوبري سيدي كرير بطول 35كيلو متر، أما المرحلة الثانية تبدأ من سيدي كرير حتى تقاطع طريق برج العرب الجديد بطول 15كيلو متر، بالإضافة إلى محاور عرضية للربط على الطريق الساحلي بطول 31 كيلو متر، ويضم المشروع 12منطقة استثمارية وجاري تخطيط 3 مناطق استثمارية في الامتداد.

كما يتضمن المشروع 9حارات بكل اتجاه 5 طريق رئيسي و4 حارات طريق خدمة وحركة النقل الثقيل من وإلى موانئ الإسكندرية، بإجمالي 18 حارة مرورية، بعرض من 90 إلى 120 متر، تتوسطها جزيرة لا تقل عن 5 متر وتصل إلى 45 متر في بعض المناطق، وتنقسم المرحلة الأولى إلى 3 قطاعات بطول 35 كيلو متر، القطاع الأول «وادي مريوط» بطول 14 كيلو متر، القطاع الثاني «الملاحات» بطول 11 كيلو متر، القطاع الثالث «بحيرة مريوط» بطول 10 كيلومترات.

تضم المرحلة الأولى 18 كوبري بإجمالي مسطح 320 ألف متر مسطح، كما تم تنفيذ أعمال صيانة لـ 6 كباري قائمة بإجمالي 130 ألف متر مسطح، أما المرحلة الثانية من المحور تتضمن 14 كوبري بإجمالي 300 ألف متر مسطح نسبة التنفيد 92٪.

ـ مشروع تطوير ميدان محطة مصر

مشروع تطوير ميدان محطة مصر والذي تم الإنتهاء منه خلال عام 2022، يعد نقلة نوعية لأهم ميادين الإسكندرية والتي عانت منذ سنوات طويلة من العشوائية والباعة الجائلين، ليأتي المشروع ويحول الميدان الي منطقة سياحية واقتصادية واستثمارية آمنة ذات عائد استثماري للمواطن والدولة، بعد أن كانت تعج بالزحام والعشوائية.

المشروع الذي يعد استكمالا لمسيرة التنمية والإنـجازات التي تتم في المحافظة ينقسم لعدة مشروعات صغيرة يضم مواقف للأتوبيسات والميكروباصات، وسوق حضاري ومبنى للمحلات ومنطقة الفود كورت، وميدان الشهداء الذي تم تطويره، ومدخل محطة القطار التاريخية، كما يراقف الميدان بكاميرات فائقة الدقة والتي يتم التحكم بها بغرفة خاصة للتحكم بداخل الميدان.

وبجانب التطوير الذي شهده الميدان، تم تسكين الباعة الجائلين وأصحاب المحلات القديمة في باكيات ومحلات مجهزة بداخل السوق الحضاري ومول الترام والذي يضم كلاهما أكثر من 600 باكية ومحل للباعة بمحطة مصر، فضلا عن ان الميدان شهد توسعة الشوارع والتي تصل لـ 25متر بالإضافة إلى مسارات للمشاة وأصحاب الكراسي المتحركة.



ـ نفق وكباري شارع 45

مشروع نفق وكباري 45 « السادات» بطريق الكورنيش من أكبر مشروعات المرورية، مستوى محافظة الإسكندرية، والذي استغرق 11 شهرا من العمل لحل الأزمة المرورية بمنطقة شرق الإسكندرية وتجاوزت تكلفته 350 مليون جنيه.

يعد المشروع انفراجة مرورية ضخمة بطريق الكورنيش، حيث يقضي على مشكلة الازدحام المروري في منطقة 45 شرق المدينة، خاصة في موسم الصيف والذي تشهد فيه المحافظة توافد كبير من الزائرين والمصطافين.

يشتمل المشروع على نفق من شارع السادات بعرض 19 متر، وبطول 150 متر تقريباً، ينتهى النفق من جهة البحر بالدوران ناحية اليسار بعدد 2 كوبرى

كما يضم المشروع ممشى على طريق الكورنيش موازي للبحر والكباري مصمم على طراز كوبرى ستانلي بطول 250 متر تقريباً.

تم توسعة الطريق من 6 حارات إلى 10 حارات بعرض 35 متر بالإضافة إلى رصيفين مشاة على الجانبين بطول حوالي 600 متر تقريباً، كما تم تنفيذ نفقين للمشاه، وذلك للوصول بهما إلى الجهة المقابلة من البحر إما الصعود للممشى على رصيف الكورنيش البحرى أو النزول إلى الشاطئ.

ـ مرحلة جديدة من بشاير الخير

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي في 5 ديسمبر الجاري اليوم المرحلة الثالثة من مشروع بشاير الخير 2 بغيط العنب، استكمالا لمشروعات التطوير الحضاري الرائدة في مجال محاربة المناطق الخطرة والغير مخططة وغير الآمنة، والتي تستهدف توفير السكن الآدمي وبناء الإنسان المصري.

وتتكون المرحلة الثالثة من بشاير الخير 2 من 22 عمارة بإجمالي 1100 وحدة سكنية كاملة الفرش والتجهيز على غرار المراحل السابقة، كما يتضمن المشروع المحال والمولات التجارية بإجمالي مسطح 16200 ألف متر مسطح تجاري، ومسجد يسع 1000 مصلي.

مشروعات كبرى بمحافظة الإسكندرية خلال 2022

مشروعات كبرى بمحافظة الإسكندرية خلال 2022

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