الشوط الأول.. أرسنال يتقدم على برايتون بهدفين فى الدورى الإنجليزى

أنهى فريق أرسنال الشوط الأول من مباراته أمام برايتون بالتقدم بهدفين دون رد في المباراة المقامة بين الفريقين ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري الإنجليزي.

سجل هدفي أرسنال في الشوط الأول، بوكايو ساكا في الدقيقة الثانية ومارتن أوديجارد في الدقيقة 39.

أرسنال تقدم بهدف مبكر بعد دقيقتين، عقب تسديدة من جابرييل مارتينيللي من يسار منطقة الجزاء ارتطمت بالدفاع ووصلت إلى بوكايو ساكا المتمركز على حدود منطقة الجزاء جهة اليمين فسدد الأخير كرة سكنت يسار المرمى.

تسديدة من أوليكساندر زينشينكو لاعب فريق أرسنال من داخل منطقة الــ 6 ياردات أبعدها الحارس روبيرت سانشيز من يمين مرماه إلى ركنية من جهة اليسار.

في الدقيقة 13 تسديدة من لياندرو تروسارد لاعب فريق برايتون من يمين منطقة الجزاء أبعدها الحارس أرون رامسديل من أسفل يمين مرماه إلى ركنية من جهة اليسار.

في الدقيقة 24 تسديدة من توماس بارتي لاعب فريق أرسنال من داخل منطقة الجزاء ارتطمت بالدفاع ومرت أعلى العارضة إلى ركنية من جهة اليسار.

في الدقيقة 27 تسديدة قوية من لياندرو تروسارد لاعب فريق برايتون من يمين منطقة الجزاء أبعدها الحارس أرون رامسديل إلى ركنية من جهة اليمين.

الهدف الثاني لصالح أرسنال في الدقيقة 39 بعد ركلة ركنية لصالح فريق أرسنال من جهة اليمين نفذها بوكايو ساكا عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها دفاع برايتون فوصلت إلى مارتن أوديجارد فسد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء سكنت أعلى يسار المرمى.

