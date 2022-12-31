بعد تطويرها ضمن «حياة كريمة».. وزير الصحة يتفقد نقطة إسعاف «شما»

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، يرافقه اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، اليوم السبت، مستشفى أشمون العام، وحميات أشمون، لمتابعة انتظام العمل بالمنشآت الطبية، وتقديم كافة سبل الدعم وتوفير الاحتياجات اللازمة لكل مستشفى.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن الوزير، اختتم جولته بزيارة وحدة تمركز نقطة إسعاف شما، بقدرة سيارتي إسعاف، والتي تم تطويرها من خلال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ضمن 14 نقطة بالمحافظة، تشمل 7 نقاط بمركز أشمون، و7 نقاط بمركز الشهداء، مشيرًا إلى الدور المهم الذي تلعبه منظومة الإسعاف بالمحافظة، التي يخدمها 103 سيارات، مؤكدًا أهمية نقطة إسعاف شما في تقديم الخدمات الإسعافية لسكان القرى المجاورة.

رافق الوزير خلال جولته بالمنشآت الطبية في محافظة المنوفية، الدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور خالد عبدالغني وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

يذكر أن الدكتور خالد عبدالغفار، قد قام بجولة، بمحافظة المنوفية، اليوم السبت، تفقد خلالها عددًا من المنشآت الطبية، شملت (مستشفى الهلال للتأمين الصحي، مستشفى الطوارئ بمستشفى شبين الكوم التعليمي، مستشفى الباجور التخصصي، مستشفى سرس الليان العام، مستشفى حميات منوف، مستشفى منوف العام).