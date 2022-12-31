عبد الوهاب: أم كلثوم لمست بإحساسها الواعي أن الرأي العام يمج الأغنية الخليعة، كانت هذه إحدي محاور المقال الذي كتبه موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، عن كوكب الشرق أم كلثوم والمولودة في مثل هذا اليوم من العام 1898، ونشر في مجلة الكواكب .

ويستهل “عبد الوهاب” مقاله لافتًا إلى ذكريات لقاءه الأول مع أم كلثوم: "قد لا يعرف الكثيرون أني والآنسة أم كلثوم ظهرنا سويا، ولأول وآخر مرة حتي الآن، منذ أكثر من عشرين عامًا، نعم ظهرنا سويًا وغنيينا سويًا أغنية "على قد الليل ما يطول"، كان ذلك منذ أكثر من عشرين عامًا، في منزل والد الصديق "أبو بكر خيرت" المهندس المعروف، وكان المنزل في شارع خيرت.

وقيل لي قبيل الحفلة أنني سأغني مع أم كلثوم، ففرحت واعتبرت هذا الخبر بشري كبيرة لمطرب غير معروف تماما، لم يخط إلى مدارج الشهرة بعد، في حين أن أم كلثوم كانت وقتذاك قد وطدت قدمها وعرفت منذ سبع سنوات أو تزيد، وعرفها الناس وأعجبوا بصوتها وفنها الرفيع.

عبد الوهاب يغني مع أم كلثوم

ويمضي “عبد الوهاب” مضيفًا: “غنيت مع أم كلثوم، وأحسست وأنا إلي جوارها أنني أتحدث إلي أستاذ، وأن علي هذه الحفلة يتوقف عليها شئ غير قليل من مصيري كمطرب ناشئ. وسمعنا في هذه الحفلة، بين من سمعنا الأستاذ حسن أنور وكيل معهد الموسيقي وقتذاك، فهمس في أذني بأنني أديت دوري علي أكمل وجه، وأنني أحسنت الأداء. وحسبت يجاملني ولكن هذه الهماسات توالت علي من صاحب الحفلة وكثيرين غيره”.

ولم آبه إلا لشهادة أم كلثوم التي قالت لي همسًا: "أنت كوييس"، وأحسست بفخر عظيم أن أغني مع مطربة لها مكانة عميقة في وقت لم أكن أتمتع بهذه المكانة، وهكذا غنيت مع أم كلثوم.

سر عظمة أم كلثوم كما يصفها عبد الوهاب

ويلفت محمد عبد الوهاب في مقاله عن أم كلثوم وسر عظمتها إلي: وأم كلثوم قد جمعت في صوتها كل هذه المواهب، وأم كلثوم تتمتع بكل ما يجب أن يتوافر في المغني الذي عليه أن يسمع الآلاف وأن يبدد السأم الذي قد يعتورهم، وأن يظل يشدو ويشدو متنقلا من "مقام" إلى "مقام" في سهولة ويسر وهذه سر عظمة أم كلثوم.

وأما عن أم كلثوم التي ساهمت في الطفرة الفنية الحديث، فهذا معروف وملموس، فلولا حسن تدبيرها ولولا ما تتمتع به من عقلية واعية، لما استطاعت أن تحتضن الأستاذ الشاعر أحمد رامي، وأن تجعله يتعاون معها وأن يجود بالمعاني الرائعة التي تؤديها أم كلثوم أحسن أداء.

فقد لمست بإحساسها الواعي أن الرأي العام سوف يمج الأغاني الخليعة ذات المعاني المبتذلة، وأن الرأي العام لن يقبل مستقبلًا طقاطيق وأغاني من نوع "إيه اللي جرى في المندرة"، فقربت إليها "رامي" وتعاونا معا علي النهوض بفن الغناء، معنى وأداء، وكانت أن بدأت بطفرة رائعة “الشك يحيي الغرام”، وتعد أم كلثوم قد ساهمت بعقلها وقلبها في رفعة فن الغناء.

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