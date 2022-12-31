السبت 31 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

تجهيزات الشوارع لاستقبال العام الجديد 2023 (صور)

تجهيزات الشوارع لاستقبال
تجهيزات الشوارع لاستقبال العام الجديد 2023

تزينت العديد من المحلات في مختلف المناطق بالقاهرة والمحافظات استعدادًا لاستقبال العام الجديد 2023 واحتفالات ليلة رأس السنة الميلادية، حيث استخدموا العديد من المظاهر كتكليف أفرع الزينة المضاءة ومجسمات لبابا نويل وشجرة "الكريسماس"، كما أعلنت بعض المحلات عن عروض تخفيضية بمناسبة العام الجديد.

 

احتفالات ليلة رأس السنة 

وشهدت شوارع وميادين ومحلات وسط البلد وشبرا، زحامًا من وقت مبكر لشراء مستلزمات الاحتفال بالكريسماس كذلك محلات الهدايا التي ضمت أشكالًا وأنواعًا مختلفة من الهدايا وألعاب الأطفال لبابا نويل بأحجام مختلفة كذلك البالونات والألعاب النارية، كما قام بعض الفتيات والشباب والآباء والأمهات بالتقاط صور تذكارية مع المجسمات الاحتفالية وشجر الكريسماس والأضواء الصاخبة ذات الألوان المتنوعة.

 

احتفالات ليلة رأس السنة 

ورصدت عدسة «الدستور» بعض المظاهر الاحتفالية والإقبال على محلات الحلوى والهدايا والتسالي والفواكه وكذلك دور السينما وكورنيش النيل وسط أجواء احتفالية يعيشها الجميع وترتسم على وجوههم الفرحة والسرور.

 

احتفالات ليلة رأس السنة 

وتستعد المولات التجارية والمحلات والمطاعم والمقاهى لإطلاق الاحتفالات في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل بإطلاق الألعاب النارية والموسيقى والعروض والحفلات، كما يحرص البعض على متابعة تلك العروض من شرفات منازلهم والتقاط الصور ومقاطع الفيديو لتلك الفعاليات والاحتفالات.

احتفالات ليلة رأس السنة 

 

احتفالات ليلة رأس السنة�
احتفالات ليلة رأس السنة�
احتفالات ليلة رأس السنة�
احتفالات ليلة رأس السنة�
احتفالات ليلة رأس السنة�
احتفالات ليلة رأس السنة�
احتفالات ليلة رأس السنة�
احتفالات ليلة رأس السنة�
احتفالات ليلة رأس السنة�
احتفالات ليلة رأس السنة�
احتفالات ليلة رأس السنة�
احتفالات ليلة رأس السنة�
احتفالات ليلة رأس السنة�
احتفالات ليلة رأس السنة�
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322020067_699295478306241_8736496450754337834_n
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العام الجديد 2023 احتفالات ليلة رأس السنة بابا نويل الكريسماس شجرة الكريسماس

رئيس التحرير

وائل لطفي

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