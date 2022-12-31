السبت 31 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تشكيل أرسنال.. نيكتياه ومارتنيلي يقودان الهجوم أمام برايتون

أرسنال
أرسنال

كشف الإسباني مايكل أرتيتا المدير الفني لأرسنال، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره برايتون ألبيون مساء اليوم السبت في إطار لقاءات الجولة الـ 18 بالدوري الإنجليزي.

 

ويقود هجوم الجانرز في لقاء اليوم كل من إيدي نيكيتاه ويجاوره جابرييل مارتنيلي وبوكايو ساكا.

 

ويجلس محمد النني محترفنا المصري في صفوف أرسنال على مقاعد بدلاء فريقه لمباراة اليوم.

 

تشكيل أرسنال.. نيكتياه ومارتنيلي يقودان الهجوم أمام برايتون

 

حراسة المرمى: رامسدال

خط الدفاع: بن وايت، جابرييل، سالابيا

خط الوسط: ساكا، بارتي، تشاكا، زينتشنكو

خط الهجوم: مارتنيلي، نيكتياه، أوديجارد

 

موعد مباراة برايتون ضد أرسنال والقناة الناقلة مباراة برايتون ضد أرسنال

 

 تقام فى الساعة السابعة والنصف مساء اليوم، السبت، الموافق 31 ديسمبر 2022، على ملعب فالمر، على أن تذاع عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium 

يدخل أرسنال مباراة اليوم رافعا شعار "لا بديل عن الفوز" لاستمرار سلسلة الانتصارات والحفاظ على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، وكان المدفعجية حقق فوزًا كبيرً بالجولة الماضية أماك وست هام يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ارسنال نيكتياه مارتنيلي برايتون الدورى الانجليزى

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