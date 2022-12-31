كشف الإسباني مايكل أرتيتا المدير الفني لأرسنال، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره برايتون ألبيون مساء اليوم السبت في إطار لقاءات الجولة الـ 18 بالدوري الإنجليزي.

ويقود هجوم الجانرز في لقاء اليوم كل من إيدي نيكيتاه ويجاوره جابرييل مارتنيلي وبوكايو ساكا.

ويجلس محمد النني محترفنا المصري في صفوف أرسنال على مقاعد بدلاء فريقه لمباراة اليوم.

تشكيل أرسنال.. نيكتياه ومارتنيلي يقودان الهجوم أمام برايتون

حراسة المرمى: رامسدال

خط الدفاع: بن وايت، جابرييل، سالابيا

خط الوسط: ساكا، بارتي، تشاكا، زينتشنكو

خط الهجوم: مارتنيلي، نيكتياه، أوديجارد

⚡️ 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚡️



🤩 Zinchenko returns

💪 Xhaka in midfield

📞 Eddie leads the line



✊ Ready to go for the final time this year pic.twitter.com/gYv05vxZrw — Arsenal (@Arsenal) December 31, 2022

موعد مباراة برايتون ضد أرسنال والقناة الناقلة مباراة برايتون ضد أرسنال

تقام فى الساعة السابعة والنصف مساء اليوم، السبت، الموافق 31 ديسمبر 2022، على ملعب فالمر، على أن تذاع عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium

يدخل أرسنال مباراة اليوم رافعا شعار "لا بديل عن الفوز" لاستمرار سلسلة الانتصارات والحفاظ على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، وكان المدفعجية حقق فوزًا كبيرً بالجولة الماضية أماك وست هام يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف.