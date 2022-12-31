السبت 31 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تفاصيل مد فعاليات المرحلة 23 من مبادرة «كلنا واحد» حتى نهاية يناير 2023

مبادرة «كلنا واحد
مبادرة «كلنا واحد

أعلنت وزارة الداخلية، عن مد فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة “كلنا واحد” برعاية رئيس الجمهورية حتى نهاية شهر يناير 2023.

وكشفت الوزارة عن أنه استمراراً لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين، فإن  وزارة الداخلية تُعلن مد فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة ( كلنا واحد) تحت رعاية رئيس الجمهورية حتى نهاية شهر يناير لعام 2023.. لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60%بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg)، بالإضافة إلى أنه تم الإتفاق مع مسئولى عدد 5 من الكيانات الكبرى والموردين لإطلاق قوافل سيارات مجمعة لبيع السلع الغذائية والمعمرة تستهدف المناطق الأكثر إحتياجاً بعدد من المحافظات التى لا تتوفر بها أفرع السلاسل التجارية ومنافذ البيع وذلك خلال فترة المبادرة وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة.

وفى ذات السياق قامت وزارة الداخلية بالدفع بسيارات منظومة "أمان" التابعة للوزارة محملة بكميات إضافية من السلع الغذائية تم إعدادها بجودة عالية بهدف طرحها للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق وذلك بالمناطق الأكثر احتياجاً بمختلف المحافظات.

يأتى ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى المساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.

اتخاذ كافة الإجراءات كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية المرحلة الثالثة والعشرين السيد رئيس الجمهورية السلاسل التجارية الحماية الاجتماعية للمواطنين بمختلف المحافظات توجيهات القيادة السياسية

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