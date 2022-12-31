السبت 31 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ليبيا تهدد بالانسحاب من بطولة إفريقيا للاعبين المحليين بالجزائر

الاتحاد الليبي لكرة
الاتحاد الليبي لكرة القدم

هدد الاتحاد الليبي لكرة القدم، اليوم السبت، بالانسحاب من بطولة إفريقيا للاعبين المحليين التي ستقام بالجزائر الشهر المقبل بسبب إيقاف الحساب البنكي بعد قرار التجميد الصادر من النائب العام.

 

وقال الاتحاد في بيان، تداولته الصحف المحلية، إن إيقاف الحساب البنكي تسبب في عدم تسديد مستحقات الطاقم الفني للمنتخب الوطني بقيادة المدرب الفرنسي "مارتنيز"، والذي يلتزم معه اتحاد الكرة بعقود موثقة من فيفا قد تجعله يلجأ إلى القضاء في حال عدم استلام مستحقاته.

 

وأضاف الاتحاد الليبي: "أن موظفي الاتحاد لم يستلمو مرتباتهم أيضا وهددو بالإضراب عن العمل حتى تسوية الأمور المالية الخاصة بهم".

 

وتابع: "رغم قناعتنا، بأن هذه الدعاوي لا زالت منظورة أمام المحاكم العادية ولم تصدر أحكاماً نهائية حتى يتم التعاطي معها بمراعاة لوائح الفيفا وتوجيهاته، إلا إننا نتفاجأ باتخاذ إجراءات سريعة بإيقاف حسابات الاتحاد مؤقتا تنفيذا لرغبات من يسعونا لتحقيق غايات خاصة وليس تحقيق المصلحة العامة ومصلحة الكرة الليبية".

 

وأشار البيان، إلى أنه لأهمية وحساسية لعبة كرة القدم وضمان استمرارها على المستوى المحلي والخارجي بدون عوائق خاصة، وأن المهتمين بهذه اللعبة في ليبيا يقدرون بالآلاف وللمحافظة على استمرار نشاط الاتحاد داخليا وخارجيا، ولخطورة الوضع الراهن الذي قد ينعكس على الوسط الرياضي "تحمل كافة الجهات ذات العلاقة مسؤولية ما يترتب عن هذه الإجراءات من تداعيات قد تحرم شبابنا الرياضي من نشاط مسابقاته داخليا وحرمان بلدنا من التواجد الفاعل في المحافل الأفريقية والدولية".

 

وأردف: "وحرصاً منا على المصلحة العليا للبلاد، فإن الأمر يتطلب تدخل كافة الجهات المسؤولة التي يهمها مصلحة البلاد ورياضة كرة القدم خاصة باتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها ضمان استمرار نشاط الاتحاد داخلياً ومشاركة منتخباتنا وفرقنا الليبية بالخارج".

الاتحاد الليبي لكرة القدم الجزائر بطولة إفريقيا للاعبين المحليين تهديد بالانسحاب إيقاف الحساب البنكي النائب العام

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