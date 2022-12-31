مصرع مسن فى حادث تصادم بطريق «بلبيس - السلام» بالشرقية

لقي مسن مصرعه في حادث تصادم بطريق بلبيس- السلام نزلة الكوبرى العلوى نطاق قسم شرطة بلبيس بالشرقية.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من إدارة البحث الجنائي، يفيد ورود إشارة مستشفى بلبيس المركزى بوصول مسن، 77 عاما مقيم بلبيس، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

كشفت التحريات حدوث إصابته التى أودت بحياته إثر تعرضه لحادث اصطدام سيارة سوزوكى بطريق "بلبيس - السلام" نطاق قسم شرطة بلبيس، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى بلبيس المركزى، وتحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة، التى صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بتسليم الجثمان لذويه لدفنه.