السبت 31 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

4 يناير.. موعد إجراء قرعة الناشرين بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

معرض الكتاب 2023
معرض الكتاب 2023

اجتمعت اليوم السبت، اللجنة الإدارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54، والمقرر انطلاقه في 24 يناير المقبل لتحديد موعد إجراء قرعة الناشرين المشاركين في الدورة الحالية.

واتفقت اللجنة على أن تجرى القرعة في الحادية عشر صباح يوم الأربعاء 4 يناير المقبل، في مركز المنارة بقاعة 219، لتوزيع الناشرين في المعرض الذي يقام في مركز المعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وتشهد الدورة الـ 54، زيادة فى عدد دور النشر المشاركة هذا العام، لموافقة الهيئة على مشاركة جميع دور النشر التي تقدمت للاشتراك في المعرض، فضلًا تخصيص جناح في المعرض لدور النشر الصغيرة التي ليس لها إصدارات تناسب الاشتراك في معرض الكتاب 2023، وذلك تأكيدًا لدعم صناعة النشر.

وغابت في الدورة الحالية قائمة الانتظار التي كانت تحمل عدد كبير من دور النشر وخصوصا الجديدة، للمشاركة في المعرض حيث أنه تم الموافقة على مشاركة كل دور نشر التي تقدمت، إلى جانب منح توكيل لدور النشر التى خصص لها جناح بمساحة 18م، وهذا لم يكن موجود من قبل، لتشجيع أكبر عدد من الناشرين للمشاركة بشرط أن يكون عضو من أعضاء اتحاد الناشرين المصريين.

معرض القاهرة الدولي للكتاب حدث ثقافي ينتظره عدد كبير من القراء، من أجل اقتناء الكتب الجديدة ومشاهدة العروض الفنية التي يتم تقديمها عبر برنامج ثقافى فني شامل، وسوف ينطلق المارثون الثقافي يوم 24 يناير المقبل، في دورته الـ54، فى مركز المعارض بالتجمع الخامس، ويستمر المعرض حتى يوم 6 فبراير 2023.

وتحل المملكة الأردنية الهاشمية في الدورة الـ 54، كضيف شرف، ويكون المبدع الراحل صلاح جاهين، شخصية المعرض، وكاتب الأطفال كامل كيلاني شخصية معرض الطفل بوصفه رائدًا من رواد أدب الطفل ليس في مصر فقط وإنما في العالم العربي.

الناشرين بمعرض القاهرة الدولي للكتاب معرض القاهره الدولي للكتاب الناشرين مركز المعارض الدولية معرض الكتاب معرض الكتاب 2023

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وائل لطفي

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