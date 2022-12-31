تطوير منطقة «زرزارة» بالغردقة ضمن ملف إزالة العشوائيات

تولي الدولة المصرية اهتماما كبيرا بتطوير مختلف المناطق المهملة والتي تشهد عشوائية كبيرة، وعلى مدار الأعوام القليلة الماضية وبتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، شهدت منطقة «زرزارة» بمدينة الغردقة في محافظة البحر الأحمر أعمال تطوير وتجديد وإزالة للعشوائيات، وذلك منذ أكتوبر عام 2018 الماضي.

شهدت منطقة زرزارة بمدينة الغردقة أعمال تطوير للعشوائيات على مدار الأعوام القليلة الماضية، وذلك بتكلفة إجمالية 250 مليون جنيه، على مساحة 850 وحدة سكنية، وهي ضمن مشروعات تطوير العشوائيات.

يستهدف المشروع إنشاء ٢٧ عمارة سكنية و٢٥٠ بيتًا، بمنطقة مساكن الروضة (خلف الشيخ الشحات)، لينقل إليها سكان المنطقة غير القادرين على التطوير الذاتي، حيث يستوعب ٨٥٠ وحدة سكنية بحالة إنشائية تسمح للأهالي بتطويرها ذاتيًا بنفس الموقع، ليستفيد من المشروع حوالي ٤٢٥٠ نسمة.

وقد شهدت محافظة البحر الأحمر طفرة كبيرة فى أعمال التطوير وإزالة العشوائيات واستبدالها بمساكن أمنة، حيث تم تنفيذ عدد من المشروعات بتكلفة نحو 509 ملايين جنيه، تتضمن إنشاء 37 عمارة، و974 بيتا، يستفيد بها ما يزيد على 10 آلاف نسمة، وتم تطوير 3 مناطق مهددة للحياة، منطقتان بمدينة الغردقة، ومنطقة بمدينة رأس غارب، وهي مناطق معرضة لمخاطر الانهيارات الصخرية طبقًا لتقرير المخاطر الجيولوجية.

وتم توفير وحدات سكنية بديلة للسكان بمواقع التطوير بنفس المدن "3 عمارات بمساكن الروضة بالغردقة، و80 بيتًا بمنطقة عشش البلد برأس غارب"، بتكلفة 60 مليون جنيه، ويستفيد به 700 نسمة، وفي منطقة الكلاحين بمدينة القصير، تم توفير منزل بمساحة 150م2، وتم إنشاء 36 بيتًا "دور واحد" بمساحة 90م2، وعمارتين سكنيتين، بتكلفة 29 مليون جنيه، ويستفيد به نحو 400 نسمة.

في منطقة زرزارة بسفاجا تم إنشاء 174 بيتًا "دور واحد" بمساحة 90م2، إضافة إلى إنشاء 3 عمارات سكنية توفر 60 وحدة، بتكلفة،76 مليون جنيه، ويستفيد بالمشروع نحو 1،1 ألف نسمة، وتم الانتهاء من مشروع تطوير منطقة عشش البلد بمدينة رأس غارب بإنشاء 434 بيتًا "دور واحد" بمساحة 90م2، وعمارتين سكنيتين، بهما 32 وحدة، بتكلفة حوالي 185 مليون جنيه، ويستفيد به نحو 2،3 ألف نسمة.