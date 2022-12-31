السبت 31 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

مراسل «القاهرة الإخبارية»: إمدادات الطاقة ملف متشابك بين روسيا وأوروبا

جريدة الدستور

قال سلامة عطا الله، مراسل «القاهرة الإخبارية» من بروكسل، إنه لا تزال إمدادات الطاقة تمثل ملفًا لم تستطع الحرب الروسية الأوكرانية فك تشابكه، في ظل اعتماد الطرفين على هذا التبادل لتحقيق أحد الأهداف الاستراتيجية بالصراع العسكري الدائر منذ ما يزيد على 10 أشهر.

مراسل «القاهرة الإخبارية»: أوروبا كانت تحصل على 45% من احتياجات الطاقة عبر روسيا

وأضاف عطالله، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن أوروبا كانت تحصل في السابق على 45% من احتياجات الطاقة عبر روسيا، إلا أنه مع بداية الحرب الأوكرانية انخفضت هذه النسبة إلى 15% فقط.
وأوضح أن تشابك هذه العلاقة يكمن في عدم قدرة أوروبا على الاستغناء عن النسبة المتبقية من واردات الطاقة القادمة من روسيا، وفي الوقت نفسه تحصل موسكو على أكثر من نصف عائدات الطاقة عبر الجيوب الأوروبية، الأمر الذي يُصعب على الجانبين مهمة الاستغناء عن هذه العلاقة المتشابكة.
وأشار عطا الله، إلى أن أوروبا بمقدورها نظريًا الكفاح من أجل الاستغناء عن واردات الطاقة الروسية، إلا أن ذلك قد يعزز حالة عدم الاستقرار التي تشهدها القارة العجوز، لا سيما وأن إمدادات الطاقة الروسية التي تصل أوروبا تأتي لها عن طريق الأراضي الأوكرانية، التي تمثل مسرح الحرب الدائرة بين الجانبين.

إمدادات الطاقة إمدادات الطاقة الروسية إمدادات الطاقة الروسية لأوروبا روسيا وأوروبا القاهرة الإخبارية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان

الأكثر قراءة

بدء تطبيق رفع الحدين الأدنى والأقصى للتأمينات غدًا

موعد إجازة عيد الشرطة 2023.. وباقي الإجازات الرسمية في شهر يناير

قناة السويس تهدي السفن العابرة «معبودة القمر» احتفالًا بالعام الجديد

حصاد وزارة التخطيط 2022.. خطة المواطن وحد أدنى لأجور القطاع الخاص أبرز الإنجازات

«شى» يدعو للوحدة مع دخول الصين مرحلة جديدة من سياسة كورونا

ميناء بورسعيد يستعد لاستقبال المكتبة العائمة.. ووقت مخصص لـ«قادرون باختلاف»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

تعدد الرجال والقلب واحد

د.كريمة الحفناوى

القمة الصينية العربية

مؤمن المحمدي

المدينة الفاضلة أغلى من 20 جنيهًا

محمد عبدالعزيز

القاهرة.. صوت وصورة ورؤية «3-3»

صفاء النجار

أحمد عبدالمعطى حجازى.. وقفات قاطعة وفواصل براح «2-3»

سارة شريف

إشارات من الاتحاد الأوروبى

ماجد حبته

لقاء نهاية العام.. والعام

د. محمد عفيفي

فرقة رضا

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين ترحب بتصويت الأمم المتحدة على إحالة الاحتلال الإسرائيلى لمحكمة الجنايات الدولية

خريطة التحديات.. سيناريوهات مواجهات إسرائيل فى 2023

عدد سكان إسرائيل يرتفع إلى 9.6 مليون نسمة