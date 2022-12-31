السبت 31 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«شى» يدعو للوحدة مع دخول الصين مرحلة جديدة من سياسة كورونا

الرئيس الصيني
الرئيس الصيني

دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم، إلى بذل مزيد من الجهد وتعزيز الوحدة مع دخول البلاد مرحلة جديدة في نهجها لمكافحة الجائحة، في أول تصريحات يدلي بها بشأن مجابهة فيروس كورونا كوفيد-19 منذ أن غيرت حكومته سياستها قبل ثلاثة أسابيع وخففت من إجراءاتها الصارمة التي شملت الاختبارات الجماعية والإغلاق.

وأضاف «شي» في خطاب أذاعه التلفزيون بمناسبة العام الجديد، أن الصين تغلبت على صعوبات وتحديات غير مسبوقة في المعركة ضد كوفيد وأن سياساتها "تم تحسينها" عندما استدعى الوضع والوقت ذلك.

وقال: «منذ تفشي الجائحة.. غالبية الكوادر والجماهير، وخاصة العاملين في المجال الطبي، واجهوا المصاعب وواصلوا عملهم بشجاعة.. في الوقت الحالي، تدخل الوقاية من الجائحة والتصدي لها مرحلة جديدة، ولا يزال هذا وقت النضال، والجميع مثابر ويعمل بجد، والفجر أمامنا. فلنعمل بجد أكبر، والمثابرة تعني النصر، والوحدة تعني النصر».

الصين تعدل سياسة صفر كوفيد

وعدلت الصين في وقت سابق من هذا الشهر سياسة صفر كوفيد الصارمة التي اعتمدت على الاختبارات الجماعية ونقل المصابين لمراكز الحجر الصحي وعمليات الإغلاق، وهي إجراءات فرضتها لثلاث سنوات تقريبا.

وجاءت هذه الخطوة في أعقاب احتجاجات غير مسبوقة على السياسة التي تبناها شي، في أبرز تحد شعبي خلال فترة رئاسته المستمرة منذ عقد، وتزامن ذلك مع أرقام متشائمة حول نمو اقتصاد الصين البالغ قيمته 17 تريليون دولار.

كورونا كوفيد الصين بينغ الرئيس الصيني

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وائل لطفي

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