بدء تطبيق رفع الحدين الأدنى والأقصى للتأمينات غدًا

تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، غدا الأحد، رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 1700 جنيه بدلاً من 1400 جنيه كما سيتم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 10900 جنيه بدلاً من 9400 جنيه.

وقال جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين، إن قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأمينى يأتي تطبيقاً لأحكام قانون التأمينات والمعاشات الجديد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 الذي تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين، وذلك في إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية بهدف تحسين قيمة معاشات المؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش.

وأكد أن من الآثار المباشرة لتطبيق ذلك القرار أن يصبح الحد الأدنى لمعاش المنتهي خدمته اعتبارا من شهر يناير 2023 مبلغ 1105 جنيهات في حين يبلغ الحد الأقصى للمعاش 8720 جنيها.

صرف معاشات يناير بالمنحة الاستثنائية

وتبدأ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، غدا الأحد، صرف معاشات يناير بالمنحة الاستثنائية التي قد تصل 300 جنيه.

وأكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، أنه يتم صرف المعاشات من خلال المنافذ المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية وسط إجراءات احترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا ومنها ماكينات الصرف الإلكترونية على مستوى محافظات الجمهورية، ومنافذ البريد المنتشرة في المحافظات، ومحافظ التليفونات باعتبارها إحدى الخدمات التي تقدمها الهيئة للمستحقين من أصحاب المعاشات، أيضا البنوك التجارية "كارت ميزة أو حساب توفير"، كذلك بنك ناصر الاجتماعي، وبنوك القرى.

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أن أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بلغ عددهم خلال ديسمبر الجاري، 10 ملايين و842 ألفا و626 شخصا يصرفون ما يقارب من 24 مليار جنيه شهريًا.

وأضافت الوزارة في بيان لها، نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أن عدد منافذ صرف المعاشات بلغ 13 ألفا و432 منفذا، وبلغ عدد المؤمن عليهم 10 ملايين و463 ألفا و439 شخصا.

وتبدأ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، الأحد المقبل، صرف معاشات يناير بالمنحة الاستثنائية التي تصل لـ300 جنيه.