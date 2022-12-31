السبت 31 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

طلب إحاطة بالبرلمان بشأن الخطة الاستراتيجية لحماية الهوية الثقافية المصرية

الدكتورة منال هلال
الدكتورة منال هلال

تقدمت الدكتورة منال هلال عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه لوزيرة الثقافة، بشأن الخطة الاستراتيجية القومية لحماية الهوية الثقافية المصرية.

وأضافت «هلال» في الطلب المقدم منها، أن الحفاظ على الهوية الثقافية يؤدى إلى شعور بالاطمئنان على هويتهم، وإحساسهم بالأمان عليها من الخطر والهجوم والتهديد والمحو والتشويه ومن هذه الغاية يكتسب مفهوم الأمن الثقافي أهميته وخطورته نظراً لارتباطه بالثقافة التي تعد مكونا رئيسيا من مكونات الوجود، ومع انعدام لرؤية الهادفة لتحقيق الحفاظ على الهوية المصرية تبقى الثقافة المغلوبة نهبا للثقافة الغالبة غير قادرة على المقاومة والتحصين مكتفية برد أصل دفاعي.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن التطور التكنولوجي الحالي جعلنا نعيش فى عامل انتفت فيه الحدود الجغرافية والحواجز الثقافية، وترتب على ذلك انفتاح الثقافات وتداخلها لتصير عملية المحو التي تمارسه الثقافة الغالبة على نظيرتها المطرية أمرا متيسر لوضوح الرؤية وسهولة الاستهداف.

وتابعت أن مصر تتعرض لحرب ممنهجة لمحو ثقافتها الخاصة وهويتها التي تميزها عن باقي الأمم، فالأمن الثقافي وامن القومي، الحفاظ على الهوية امن قومي حماية عقول الشباب أمن قومي وليست مسؤولية جهة بعينها فهي مسؤولية الجميع وبالأخص وزارات الثقافة والاعلام والشباب والتربية والتعليم والتعليم العالي والاتصالات.

وأكملت، ومن هذا المنطلق جاء أهمية وضع خطة للدولة وسياستها للحافظ على الهوية الثقافية والعمل على غرس الاعتزاز بالثقافة، وربط الأجيال بتاريخها وكل ما يشكل خصوصيتها الوجودية، وتقوية حس الانتماء لدى الأجيال المتعافية، فضلا عن إطلاق استراتيجية قومية متكاملة تدعمها الحكومة ويلتزم بها جميع الوزارات والهيئات المعنية في الدولة.

النائبة الدكتورة منال هلال تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين الخطة الاستراتيجية القومية لحماية الهوية الثقافية الهوية الثقافية المصرية مجلس النواب

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