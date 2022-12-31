تفعيلًا للدور المجتمعي.. طلعت مصطفى وسكان الرحاب فى زيارة لمستشفى 57357 (فيديو)

قام وفد من مجموعة طلعت مصطفى ونحو 150 من سكان مدينة الرحاب بزيارة اليوم لمستشفى 57357 لسرطان الأطفال.

أشرف على إعداد وتنظيم الزيارة أدمنز صفحة أخبار سكان الرحاب وممثلون عن جهاز الرحاب وقطاع الإعلام بمجموعة طلعت مصطفى، وقامت المجموعة بتوفير أتوبيسات لنقل السكان من الرحاب إلى المستشفى.

طلعت مصطفى وسكان الرحاب في زيارة لمستشفى 57357

وخلال الزيارة قام سكان الرحاب بجولة داخل المستشفى، وقاموا بالتبرع بالدم وتقديم الهدايا التذكارية لأطفال مستشفى ٥٧٣٥٧ وحرصوا على التقاط الصور التذكارية معهم، معربين عن أمنياتهم بشفاء جميع الأطفال وبدوام التوفيق للقائمين على هذا الصرح الكبير.

وقدمت إدارة مستشفى 57357 الشكر والتقدير لمجموعة طلعت مصطفى وسكان الرحاب على هذه المبادرة المجتمعية، التي تأتي مع قدوم عام جديد.

طلعت مصطفى وسكان الرحاب في زيارة لمستشفى 57357

طلعت مصطفى وسكان الرحاب في زيارة لمستشفى 57357

طلعت مصطفى وسكان الرحاب في زيارة لمستشفى 57357

طلعت مصطفى وسكان الرحاب في زيارة لمستشفى 57357

طلعت مصطفى وسكان الرحاب في زيارة لمستشفى 57357

طلعت مصطفى وسكان الرحاب في زيارة لمستشفى 57357

طلعت مصطفى وسكان الرحاب في زيارة لمستشفى 57357

طلعت مصطفى وسكان الرحاب في زيارة لمستشفى 57357

طلعت مصطفى وسكان الرحاب في زيارة لمستشفى 57357

طلعت مصطفى وسكان الرحاب في زيارة لمستشفى 57357

طلعت مصطفى وسكان الرحاب في زيارة لمستشفى 57357

طلعت مصطفى وسكان الرحاب في زيارة لمستشفى 57357