اتحاد نقابات العمال يثمن التصدي للهجوم الإرهابي على قوة أمنية بالإسماعيلية

أدان اتحاد عمال مصر برئاسة محمد جبران، الحادث الإرهابي الذي استهدف قوة أمنية بمحيط مسجد الصالحين بالإسماعيلية.

واستنكر الاتحاد العام لنقابات العمال، هذا الحادث الغادر والخسيس الذي حاول استهداف القوة الأمنية بمحيط مسجد الصالحين، ولكن رجال الأمن الأبطال تصدوا بكل قوة للعناصر الإرهابية منفذة الهجوم، مؤكدا أن رجال الشرطة العين الساهرة على حماية الوطن واستقراره.

وقال محمد جبران، إن الجماعات المتطرفة والإرهابية تسعى إلى النيل من استقرار وأمن الوطن، مشددا على أنهم لن ينجحوا في مخططاتهم ومؤامراتهم وستظل مصر متماسكة ومستقرة وآمنة بفضل جهود الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة، واصطفاف الشعب المصري العظيم خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة ضد قوى الشر.

ويؤكد الاتحاد العام لنقابات العمال، في بيان له اليوم، دعمه الكامل للقوات المسلحة المصرية، وقوات الشرطة في استمرار أعمالهم البطولية والقتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.

ونعى اتحاد عمال مصر، شهداء الواجب الوطني الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الوطن والحفاظ على أمنه وأمانه، سائلًا الله عز وجل واسع الرحمة والمغفرة، وللمصابين تمام الشفاء العاجل.