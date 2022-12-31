وزارة القوى العاملة: توفير فرص عمل لذوي الهمم ببني سويف

تلقت وزارة القوى العاملة تقريرا من مديرية القوى العاملة بمحافظة بني سويف، بشأن توفير ١٣ فرصة عمل لذوي الهمم من أبناء المحافظة، للعمل بشركة السويدي للمشروعات، تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بتوفير فرص تدريب ملائمة لتلك الفئة وكذلك فرص عمل مناسبة وحقيقية في المنشآت لدمجهم داخل المجتمع والمشاركة في تنميته.

وأوضح محمد طلعت، مدير مديرية القوى العاملة ببنى سويف في تقريره للوزارة، أنه تم توقيع 13 عقد عمل لذوى الهمم من أبناء المحافظة، وبحضور ممثلى شركة السويدى للمشروعات (psp) للعمل داخل الشركة، في إطار جهود المديرية لدمج ابنائنا من ذوي الهمم في المجتمع وتوفير فرص عمل تليق بهم وتوفر حياة كريمة لهم وتحسن من مستويات َمعيشتهم كحق لهم.

وأكد مدير المديرية في تقريره أنه تم الاطمئنان على صحة تلك العقود ومراعاة أحكام القانون في بنودها قبل التوقيع وكذلك مراعاة الحد الأدنى للاجور بما يتناسب وحالة الإعاقة ونسبتها، كما سيتم متابعة ذوي الهمم بعد استلامهم العمل في الشركة، مقدما الشكر والتقدير لممثلي الشركة على جهودهم الحثيثة لخدمة المجتمع وتوفير فرص عمل.

وعلى جانب آخر، كانت قد أعلنت وزارة القوى العاملة بالأسماء اليوم السبت، عن قيام مكتب التمثيل العمالي التابع لها بالرياض بتسهيل إجراءات حصول 114 عاملًا مصريًا من الراغبين في العودة إلى أرض الوطن بعد انتهاء صلاحية الإقامة، وذلك بعد مراجعة مكتب عمل الرياض، وإدارة الوافدين، جرى إصدار تأشيرات خروج نهائية للعودة إلى مصر.

وجاء في التقرير الذي تلقاه وزير القوى العاملة حسن شحاتة، من أحمد رجائي، المستشار العمالي بسفارة مصر لدى الرياض، أن القائمة تضم 70 تأشيرة برخصة عمل بغرض الخروج النهائي لهم ومخاطبة إدارة الوافدين بالرياض لإنهاء إجراءات الخروج النهائي لهم، وتم إصدار تأشيرة الخروج النهائي النظامية لعدد 21 عاملًا، ويمكنهم السفر خلال مدة شهرين من تاريخ إصدار تأشيرة الخروج النهائي، كما يمكنهم العودة إلى المملكة العربية السعودية بتأشيرة عمل جديدة في أي وقت.

IMG-20221231-WA0034

IMG-20221231-WA0035

IMG-20221231-WA0036

IMG-20221231-WA0037

IMG-20221231-WA0038