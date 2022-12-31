السبت 31 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أبرزها مسار العائلة المقدسة.. حصاد المشروعات التنموية في البحيرة خلال 2022

البحيرة
البحيرة

شهدت محافظة البحيرة خلال السنوات الماضية، عددًا من مشروعات القومية والتنموية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، أن عام 2022، كان له نصيبًا وافرًا من تلك المشروعات، حيث تم خلاله افتتاح عدد كبير من المشروعات في المجالات والقطاعات كافة، كما تم البدء في مشروعات جديدة، مشيرة إلى أن المحافظة شهدت خلال شهر مايو الماضي، الافتتاح التجريبي لمسار العائلة المقدسة بمدينة وادي النطرون، بحضور وزيري السياحة والتنمية المحلية واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، ومحافظ البحيرة السابق.

وبذلت الدولة المصرية وفق توجيه القيادة السياسية لأجل تهيئة المسار، ما يقرب من 80 مليون جنيه (24 مليون جنيه من وزارة السياحة والآثار والباقي تمويل ذاتي من محافظة البحيرة)؛ وذلك لرفع كفاءة الطرق المؤدية للمسار بطول 24 كم والإنفاق على مختلف الأعمال من رصف وإنارة وتشجير ولوحات إرشادية.

ويمثل مسار العائلة المقدسة أهمية تاريخية ودينية لدى شعوب العالم أجمع، كما أنه يُعد من التراث الديني العالمي الذي تتفرد به مصر عن سائر بلدان العالم، وبفضله تبوأت الكنيسة القبطية المصرية مكانة دينية خاصة بين الكنائس المسيحية في العالم، لارتباطها بهذه الرحلة المباركة لأرض مصر الغالية.

ويحوي كل موقع حلت به العائلة، مجموعة من الآثار في صورة كنائس أو أديرة أو آبار مياه ومجموعة من الأيقونات القبطية الدالة على مرور العائلة المقدسة بتلك المواقع وفقًا لما أقرّته الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر، ومن المقرر أن يُحدِث افتتاح المسار تنشيطًا للحركة السياحية، بالإضافة إلى دفع الاقتصاد القومي.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الرحلة المباركة بالبحيرة لدولة المصرية لدكتورة نهال بلبع

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان

الأكثر قراءة

بدء تطبيق رفع الحدين الأدنى والأقصى للتأمينات غدًا

موعد إجازة عيد الشرطة 2023.. وباقي الإجازات الرسمية في شهر يناير

«شى» يدعو للوحدة مع دخول الصين مرحلة جديدة من سياسة كورونا

قناة السويس تهدي السفن العابرة «معبودة القمر» احتفالًا بالعام الجديد

حصاد وزارة التخطيط 2022.. خطة المواطن وحد أدنى لأجور القطاع الخاص أبرز الإنجازات

ميناء بورسعيد يستعد لاستقبال المكتبة العائمة.. ووقت مخصص لـ «قادرون باختلاف»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

تعدد الرجال والقلب واحد

د.كريمة الحفناوى

القمة الصينية العربية

مؤمن المحمدي

المدينة الفاضلة أغلى من 20 جنيهًا

محمد عبدالعزيز

القاهرة.. صوت وصورة ورؤية «3-3»

صفاء النجار

أحمد عبدالمعطى حجازى.. وقفات قاطعة وفواصل براح «2-3»

سارة شريف

إشارات من الاتحاد الأوروبى

ماجد حبته

لقاء نهاية العام.. والعام

د. محمد عفيفي

فرقة رضا

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين ترحب بتصويت الأمم المتحدة على إحالة الاحتلال الإسرائيلى لمحكمة الجنايات الدولية

خريطة التحديات.. سيناريوهات مواجهات إسرائيل فى 2023

عدد سكان إسرائيل يرتفع إلى 9.6 مليون نسمة