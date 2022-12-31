أبرزها مسار العائلة المقدسة.. حصاد المشروعات التنموية في البحيرة خلال 2022

شهدت محافظة البحيرة خلال السنوات الماضية، عددًا من مشروعات القومية والتنموية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، أن عام 2022، كان له نصيبًا وافرًا من تلك المشروعات، حيث تم خلاله افتتاح عدد كبير من المشروعات في المجالات والقطاعات كافة، كما تم البدء في مشروعات جديدة، مشيرة إلى أن المحافظة شهدت خلال شهر مايو الماضي، الافتتاح التجريبي لمسار العائلة المقدسة بمدينة وادي النطرون، بحضور وزيري السياحة والتنمية المحلية واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، ومحافظ البحيرة السابق.

وبذلت الدولة المصرية وفق توجيه القيادة السياسية لأجل تهيئة المسار، ما يقرب من 80 مليون جنيه (24 مليون جنيه من وزارة السياحة والآثار والباقي تمويل ذاتي من محافظة البحيرة)؛ وذلك لرفع كفاءة الطرق المؤدية للمسار بطول 24 كم والإنفاق على مختلف الأعمال من رصف وإنارة وتشجير ولوحات إرشادية.

ويمثل مسار العائلة المقدسة أهمية تاريخية ودينية لدى شعوب العالم أجمع، كما أنه يُعد من التراث الديني العالمي الذي تتفرد به مصر عن سائر بلدان العالم، وبفضله تبوأت الكنيسة القبطية المصرية مكانة دينية خاصة بين الكنائس المسيحية في العالم، لارتباطها بهذه الرحلة المباركة لأرض مصر الغالية.

ويحوي كل موقع حلت به العائلة، مجموعة من الآثار في صورة كنائس أو أديرة أو آبار مياه ومجموعة من الأيقونات القبطية الدالة على مرور العائلة المقدسة بتلك المواقع وفقًا لما أقرّته الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر، ومن المقرر أن يُحدِث افتتاح المسار تنشيطًا للحركة السياحية، بالإضافة إلى دفع الاقتصاد القومي.