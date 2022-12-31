التشكيل الرسمى.. ليفاندوفسكى يقود هجوم برشلونة أمام إسبانيول بالدورى الإسبانى

أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، عن تشكيل فريقه الرسمي استعدادًا لمواجهة إسبانيول في بطولة الدوري الإسباني.

ويستعد فريق برشلونة لمواجهة نظيره إسبانيول على ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري الإسباني "الليجا"، بقيادة الحكم الدولي "ماتيو لاهوز".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة ضد إسبانيول في الدوري الإسباني، في تمام الثالثة عصر اليوم السبت، بتوقيت القاهرة، وفي تمام الرابعة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل برشلونة الرسمي استعدادًا لمواجهة إسبانيول في الدوري الإسباني

وجاء تشكيل برشلونة الرسمي لمواجهة إسبانيول، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: سيرجي روبيرتو - ماركوس ألونسو - أندريس كريستنسن – جوردي ألبا

خط وسط الملعب: فرينكي دي يونج - جافي – بيدري

وفي خط الهجوم: رافينيا – روبرت ليفاندوفسكي – أنسو فاتي

تواجد روبرت ليفاندوفسكي أساسيًا في تشكيل برشلونة أمام إسبانيول

وشهد تشكيل فريق برشلونة عودة النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، بعد قرار المحكمة الرياضية بقبول استئناف النادي الكتالوني، وإلغاء عقوبة إيقاف اللاعب لمدة 3 مباريات.

ويسعى فريق برشلونة لتحقيق الفوز في مباراة اليوم وحصد الثلاث نقاط، من أجل خطف صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني ومحاولة التتويج باللقب هذا الموسم 2022-2023.

في المقابل، يأمل فريق إسبانيول أيضًا في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم واقتناص النقاط الثلاث، من أجل تحسين موقفه والهروب من منطقة الهبوط لدوري الدرجة الأولى.

ويتواجد فريق برشلونة حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 37 نقطة، خلف غريمه التقليدي ريال مدريد صاحب الصدارة بفارق نقطة واحدة فقط.

بينما يتواجد فريق إسبانيول حاليًا في المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 12 نقطة.